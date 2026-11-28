Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in fon meselesine ilişkin yapılanları aktardığı üç bakanlı basın toplantısını değerlendirdiği yazısında, “Fon konusunda ilk güçlü çıkıştır bu. Fonda bir dönüm noktası. Neden bu kadar beklendi ki böyle bir basın toplantısı için? Keşke çok daha önce böyle bir basın toplantısı yapılsaydı” dedi.