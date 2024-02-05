2024-02-05 16:43:46 Bankacılık devinden şok karar! Apar topar duyurdular! Hiç kimse olanlara bir anlam veremedi
Fransız bankacılık devi Societe Generale 900 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Fransa'nın borsada işlem gören üçüncü büyük bankası Societe Generale'in CEO'su Slawomir Krupa, şirketin karlılığını artırmak amacıyla bu yıl içinde kendi ülkesinde yaklaşık 900 çalışanını işten çıkarma kararı aldı, bu sayede maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. İşten çıkarmalar çoğunlukla bankanın Fransa'nın başkentindeki La Defense iş merkezindeki IT ve diğer destek fonksiyonlarını kapsayacak.