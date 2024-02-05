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Ekonomi
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Bankacılık devinden şok karar! Apar topar duyurdular! Hiç kimse olanlara bir anlam veremedi

2024-02-05 16:43:46
Bankacılık devinden şok karar! Apar topar duyurdular! Hiç kimse olanlara bir anlam veremedi

Fransız bankacılık devi Societe Generale 900 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Fransa'nın borsada işlem gören üçüncü büyük bankası Societe Generale'in CEO'su Slawomir Krupa, şirketin karlılığını artırmak amacıyla bu yıl içinde kendi ülkesinde yaklaşık 900 çalışanını işten çıkarma kararı aldı, bu sayede maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. İşten çıkarmalar çoğunlukla bankanın Fransa'nın başkentindeki La Defense iş merkezindeki IT ve diğer destek fonksiyonlarını kapsayacak.

#1
Foto - Bankacılık devinden şok karar! Apar topar duyurdular! Hiç kimse olanlara bir anlam veremedi

￼İşgücünde daralma hamlesi henüz duyurulmadığı için isimlerini vermek istemeyen kaynaklar, işten çıkarmaların gönüllü ayrılmalar yoluyla yapılacağını da sözlerine ekledi. Reuters'a konuşan bir kaynak, işten çıkarmaların toplam sayısının 900 ila 1000 arasında olması bekleniyor. Bu rakam, Societe Generale'in Fransız işgücünün yüzde 2'sinden azını temsil ediyor. Şirketin 2023 yarı yıl mali raporuna göre, Societe Generale, Fransa'da yaklaşık 52 bin, dünya genelinde ise yaklaşık 112 bin kişiyi istihdam ediyor.

#2
Foto - Bankacılık devinden şok karar! Apar topar duyurdular! Hiç kimse olanlara bir anlam veremedi

￼İşten çıkarmalarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayan banka, önümüzdeki hafta 8 Şubat'ta yıllık kazançlarını açıklayacak. SocGen'in hisse senedi değerini artırmak ve karlılığını iyileştirmekle görevlendirilen Krupa, Eylül ayında yatırımcılara yönelik yaptığı açıklamada, 2026 yılına kadar maliyetleri yaklaşık 1,7 milyar euro azaltacağını söyledi.

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