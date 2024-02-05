Bankacılık devinden şok karar! Apar topar duyurdular! Hiç kimse olanlara bir anlam veremedi

￼İşgücünde daralma hamlesi henüz duyurulmadığı için isimlerini vermek istemeyen kaynaklar, işten çıkarmaların gönüllü ayrılmalar yoluyla yapılacağını da sözlerine ekledi. Reuters'a konuşan bir kaynak, işten çıkarmaların toplam sayısının 900 ila 1000 arasında olması bekleniyor. Bu rakam, Societe Generale'in Fransız işgücünün yüzde 2'sinden azını temsil ediyor. Şirketin 2023 yarı yıl mali raporuna göre, Societe Generale, Fransa'da yaklaşık 52 bin, dünya genelinde ise yaklaşık 112 bin kişiyi istihdam ediyor.