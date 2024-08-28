Banka hortumcularının asil gazetecisi yazıyor, yazıyor! Biliyor musunuz o kişi kim?

“Cem Uzan: Türkiye ekonomisi hiç bu kadar kötü olmamıştı.” Şu kişi bu sözleri söylesin.. Bu kişi söylesin. Ama 18 yıl kesinleşmiş mahkumiyeti olan ve hırsızlıktan hesabını veremeyip, yurtdışına kaçan bir ahlaksız, bunları söylediğinde, Türkiye’de hangi vicdanı olan, “Sen önce kendine bak, hortumcu..” demeden o sözleri aktarır? Eğer önceki yıllarda milyonlarca liralık maaş aldı isen.. Saygı Öztürk isen. Ancak bunu yapabilirsin.. Ve utanmadan, haberin girişine de, “Siyasi sığınma talebini kabul eden Fransa’da hayatını sürdüren eski Genç Parti Genel Başkanı ve iş insanı Cem Uzan” diye takdimde bulunuyor, hırsızın işçisi.. Bir ay sonra, bir röportaj daha.. Büyük ihtimalle aylık periyodlu bir anlaşma yapmışlar.. Bir ay sonraki röportaj bölümler halinde yayınlanmış: 1 Aralık 2020’de haberleştirileni şöyle: