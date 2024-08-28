2024-08-28 11:01:42 Banka hortumcularının asil gazetecisi yazıyor, yazıyor! Biliyor musunuz o kişi kim?
Gazetemiz yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu yine çok ses getirecek bir konuyu gündeme taşıdı. Türkiye’den kaçan ve yurt dışında yaşayan Erol Aksoy, Etibank’ın içini boşaltan Dinç Bilgin ve Hırsızlığı tescillenmiş ahlaksız hortumcu Cem Uzan’ın işçisi bir gazeteciyi “Banka hortumcularının asil gazetecisi yazıyor, yazıyor!” başlığı ile kaleme aldı. Peki kim bu hortumcuların asil gazetecisi? Eğer merak ediyorsanız işte Karahasanoğlu’nun bu günkü yazısı…