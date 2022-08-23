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Aktüel
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Balon gibi şişiyor! Dev domates yetiştirme formülü

2022-08-23 15:19:32
Balon gibi şişiyor! Dev domates yetiştirme formülü

Elazığ’da, bir vatandaşın tarlasında yetiştirdiği domatesler, 1 kilogram ağırlığa ulaştı.

#1
Foto - Balon gibi şişiyor! Dev domates yetiştirme formülü

Elazığ’da hobi olarak sebze ve meyve yetiştiren bir vatandaş, sadece hayvan gübresi ve doğal malzemeler kullanarak yetiştirdiği domateslerden birinin 1 kilo 103 grama ulaştı.

#2
Foto - Balon gibi şişiyor! Dev domates yetiştirme formülü

Devasa büyüklükteki domatesleri görenler şaşırıyor.

#3
Foto - Balon gibi şişiyor! Dev domates yetiştirme formülü

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