2022-08-23 15:19:32 Balon gibi şişiyor! Dev domates yetiştirme formülü
Elazığ’da, bir vatandaşın tarlasında yetiştirdiği domatesler, 1 kilogram ağırlığa ulaştı.
Elazığ’da, bir vatandaşın tarlasında yetiştirdiği domatesler, 1 kilogram ağırlığa ulaştı.
Elazığ’da hobi olarak sebze ve meyve yetiştiren bir vatandaş, sadece hayvan gübresi ve doğal malzemeler kullanarak yetiştirdiği domateslerden birinin 1 kilo 103 grama ulaştı.
Devasa büyüklükteki domatesleri görenler şaşırıyor.
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