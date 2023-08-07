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Yaşam
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Balkondan girmek istedi! 5.kattan düştü

2023-08-07 11:41:29
Balkondan girmek istedi! 5.kattan düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 yaşındaki genç, 5. kattaki evine balkondan girmeye çalışırken yüksekten düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Balkondan girmek istedi! 5.kattan düştü

Olay, Şirintepe Mahallesi Kocamışoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, C.B. (15) isimli genç, kapısı kilitli evine girebilmek için apartmanın havalandırma penceresini kullanarak, balkona geçmeye çalıştı. C.B. ayağının kayması neticesinde 5. kattan apartman kapısının üzerindeki sundurmaya düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. C.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

#2
Foto - Balkondan girmek istedi! 5.kattan düştü

Kardeşinin eve girmeye çalışırken olayın meydana geldiğini söyleyen C.B.'nin abisi Caner B., "Havalandırma boşluğundan eve girmeye çalıştı. Durumunu bilmiyorum. Hastaneye gitmek için taksi bekliyorum" dedi.

#3
Foto - Balkondan girmek istedi! 5.kattan düştü

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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