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Yaşam
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Balkonda patlayan buzdolabı yangın çıkardı

2023-08-22 16:29:33
Balkonda patlayan buzdolabı yangın çıkardı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde balkondaki buzdolabının patlaması sonucu daireyi alevler sardı.

#1
Foto - Balkonda patlayan buzdolabı yangın çıkardı

Olay, Emek Mahallesi Bişkek Caddesi’nde yer alan Ceylin apartmanında meydana geldi.

#2
Foto - Balkonda patlayan buzdolabı yangın çıkardı

İddialara göre dairenin balkonunda duran buzdolabı patladı.

#3
Foto - Balkonda patlayan buzdolabı yangın çıkardı

Patlamanın ardından balkonda çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

#4
Foto - Balkonda patlayan buzdolabı yangın çıkardı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

#5
Foto - Balkonda patlayan buzdolabı yangın çıkardı

#6
Foto - Balkonda patlayan buzdolabı yangın çıkardı

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