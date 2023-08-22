2023-08-22 16:29:33 Balkonda patlayan buzdolabı yangın çıkardı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde balkondaki buzdolabının patlaması sonucu daireyi alevler sardı.
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde balkondaki buzdolabının patlaması sonucu daireyi alevler sardı.
Olay, Emek Mahallesi Bişkek Caddesi’nde yer alan Ceylin apartmanında meydana geldi.
İddialara göre dairenin balkonunda duran buzdolabı patladı.
Patlamanın ardından balkonda çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
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