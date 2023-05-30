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Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

2023-05-30 01:06:09
Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

Kosova'nın kuzeyinde protesto düzenleyen Sırplar ile NATO'nun Kosova Barış Gücü birliklerine saldırdı. NATO tarafından yapılan açıklamada, Kosova’da Sırp göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda NATO'nun Kosova Barış Gücü’ne (KFOR) bağlı askerlerin yaralandığı belirtilerek, “NATO birliklerine yönelik saldırılar kabul edilemez” denildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova sınırına asker gönderirken yaşananlara ilişkin NATO ve Türkiye'den şiddetin durdurulması çağrısı yapıldı.

#1
Foto - Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

Kosova’nın kuzeyindeki Zvecan Belediyesi’nde meydana gelen protestolarda göstericilerin kontrol altına alınması sırasında KFOR’da görevli yaklaşık 25 askerin yaralandığı belirtilerek, “Geçtiğimiz günlerde yeni seçilen belediye başkanlarının göreve başlaması sonrası meydana gelen şiddetli gösterileri kontrol altına almak için bu öğleden sonra Kuzey Kosova'nın 4 belediyesine KFOR birlikleri konuşlandırıldı.

#2
Foto - Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

Kalabalığa karşı koyarken, İtalyan ve Macar KFOR birliğinin birkaç askeri saldırılara maruz kaldı” denildi. Yaralı askerlerin hemen tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, NATO birliklerine yönelik sebepsiz saldırıların kabul edilemez olduğu aktarılarak, KFOR'un görevini tarafsız bir şekilde yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

#3
Foto - Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

Kosova'nın kuzeyinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede şu ana kadar 75 kişi yaralandı. Türkiye'den itidal çağrısı Türkiye, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların tüm taraflarına şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı.

#4
Foto - Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada olayların endişeyle takip edildiği, söz konusu olayların bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiği belirtildi. Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapılan açıklamada, "Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik" ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

Bölgede gerilimin azaltılmasının, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğu vurgulandı.

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