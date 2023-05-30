2023-05-30 01:06:09 Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...
Kosova'nın kuzeyinde protesto düzenleyen Sırplar ile NATO'nun Kosova Barış Gücü birliklerine saldırdı. NATO tarafından yapılan açıklamada, Kosova’da Sırp göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda NATO'nun Kosova Barış Gücü’ne (KFOR) bağlı askerlerin yaralandığı belirtilerek, “NATO birliklerine yönelik saldırılar kabul edilemez” denildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova sınırına asker gönderirken yaşananlara ilişkin NATO ve Türkiye'den şiddetin durdurulması çağrısı yapıldı.