Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’

MÜSLÜMANLARIN SORUNLARINA EL ATILDI: Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet ise komşu Edirne'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Samimi duygularla gerçekleşen bir organizasyonda yer aldıklarını söyleyen Ahmet, şu değerlendirmede bulundu: "Geniş katılımlı bir organizasyon. Özellikle de dünya Müslümanlarının sorunlarına değinen ama aynı zamanda bu bağlamda Balkanlardaki Müslümanların sorunlarına el atan, el atmaya çalışan aynı derdi paylaşan insanların bir arada gelmesine vesile oluyor. İnanıyorum ki buradan hem kardeşlik bağlarımız daha güçlü şekilde sürüyor hem de zamanla daha güzel ve hayırlı işlere vesile olacak bu tür toplantılar."