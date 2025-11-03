  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Shakhtar Donetsk derbide kazandı: Arda Turan son golde attığı depar ile gündem oldu...

Montları hazırlayın donacağız! İstanbul'a şiddetli kar geliyor

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan olay sözler: Beşiktaş hayal kırıklığına uğradı: Tüm planı çürüttü tek hareketle…

Kayıpları en aza indiriyor: Tarımda susuzluğu düşüren formül

Ünlü yazar ülke yetkililerini uyardı: Türkiye'siz adım atamayız, böyle yaparsak ağır bedel ödeyeceğiz

CHP’lilerin ciğerini yakan övgü! Yangın uzmanlarından Türkiye itirafı

Neyi var neyi yok altına yatıran ilimiz belli oldu! İşte en altıncı o kentimiz

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi!

Çanakkale Savaşları'nın tüm detayları harp raporlarında! 1 metre ilerisi bile görünmez olmuştu

Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’

Edirne’de düzenlenen organizasyonda Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Karadağ, Hırvatistan ve Kırım’dan din alimleri bir araya geldi; Türkiye’nin Balkanlar’daki birleştirici rolü öne çıkarılırken, toplantıda birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları paylaşıldı. İslam Alimleri Vakfının organizasyonu, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde hafta sonu gerçekleştirilen "Balkan Alimleri Buluşması"na katılan konuk din adamları programı değerlendirdi.

#1
Foto - Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’

Edirne’de düzenlenen organizasyonda Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Karadağ, Hırvatistan ve Kırım’dan din alimleri bir araya geldi; Türkiye’nin Balkanlar’daki birleştirici rolü öne çıkarılırken, toplantıda birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları paylaşıldı. İslam Alimleri Vakfının organizasyonu, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde hafta sonu gerçekleştirilen "Balkan Alimleri Buluşması"na katılan konuk din adamları programı değerlendirdi. Slovenya İslam Cemaati Başimamı Munzir Efendi Çelenka yaptığı açıklamada, ilmi ve manevi buluşmanın Balkan ülkeleri açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Toplantının kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini dile getiren Çelenka, "Dinimize ve toplumlarımıza hizmet etme azmimiz pekişmiştir. Bizlere gösterilen misafirperverlik ve başarılı organizasyon için en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Balkanlar'daki dini ve kültürel çalışmalara sağladığı destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti’nin rolünü büyük bir takdirle anıyoruz." dedi.

#2
Foto - Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’

Slovenya İslam Cemaati Başimamı Munzir Efendi Çelenka yaptığı açıklamada, ilmi ve manevi buluşmanın Balkan ülkeleri açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Toplantının kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini dile getiren Çelenka, "Dinimize ve toplumlarımıza hizmet etme azmimiz pekişmiştir. Bizlere gösterilen misafirperverlik ve başarılı organizasyon için en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Balkanlar'daki dini ve kültürel çalışmalara sağladığı destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti’nin rolünü büyük bir takdirle anıyoruz." dedi.

#3
Foto - Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’

MÜSLÜMANLARIN SORUNLARINA EL ATILDI: Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet ise komşu Edirne'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Samimi duygularla gerçekleşen bir organizasyonda yer aldıklarını söyleyen Ahmet, şu değerlendirmede bulundu: "Geniş katılımlı bir organizasyon. Özellikle de dünya Müslümanlarının sorunlarına değinen ama aynı zamanda bu bağlamda Balkanlardaki Müslümanların sorunlarına el atan, el atmaya çalışan aynı derdi paylaşan insanların bir arada gelmesine vesile oluyor. İnanıyorum ki buradan hem kardeşlik bağlarımız daha güçlü şekilde sürüyor hem de zamanla daha güzel ve hayırlı işlere vesile olacak bu tür toplantılar."

#4
Foto - Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’

ALLAH EDİRNE'Yİ VE TÜRKİYE'MİZİ KORUSUN: Kuzey Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi İslam Medeniyeti ve Felsefesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Aruç, organizasyon kapsamında iki yıldır Balkanlara güçlü bir mesaj ve felsefe aktarıldığını vurguladı. Manevi dokunuş ve mesajın Balkanlar açısından çok önemli olduğunu belirten Aruç, "Bizleri çok güzel ağırladınız. Allah Edirne'yi ve Türkiye'mizi korusun." diye konuştu.

#5
Foto - Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’

MEMNUNİYET DUYDUK: Kosova İslam Birliği Başimamı Vedat Sahiti de "Balkan Alimleri Buluşması"na katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek Edirne Valiliğine ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

#6
Foto - Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’

TOPLANTILARIN DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ: İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ise toplantı sayesinde Balkanlarla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde tehditlere karşı mücadele etme azminin teyit edildiğini söyledi. Tehditlerin artık "sosyokültürel terör" mahiyetine büründüğünü net şekilde gördüklerini vurgulayan Karabıyık, şunları kaydetti: "Nasıl terörle mücadele ediliyorsa, sosyokültürel terörle de aynı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini tespit ettik. Bunun yanında, Gazze'de soykırım uygulayanların tüm dünyada soy kurutma projeleri yürüttüğü de heyet tarafından sonuç bildirisinde ortaya kondu. Bu çok kıymetliydi. Bu toplantıların artarak devam etmesini temenni ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolu düşen ayvayı yedi: Dolandırıcılar köy kurdu!
Dünya

Yolu düşen ayvayı yedi: Dolandırıcılar köy kurdu!

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan Jamtara bölgesi, son yıllarda ülkenin dijital dolandırıcılık üssü olarak anılmaya başladı. ..
Osman Kavala için kafayı çıkardılar! Gül’ü, Çiçek’i, Taşgetiren’i, Türmen’i hepsi bir yerde
Gündem

Osman Kavala için kafayı çıkardılar! Gül’ü, Çiçek’i, Taşgetiren’i, Türmen’i hepsi bir yerde

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu hakkında verdiği yakalama kararına sessiz kalan Batı, Osman Kavala için tek ses oldu. Ali Karahasa..
Rubin Karanlık Kıbrıs Planını Ortaya Saçtı: Türk Bayrağı Silinsin, Yerine İsrail Paçavrası Çizilsin
Dünya

Rubin Karanlık Kıbrıs Planını Ortaya Saçtı: Türk Bayrağı Silinsin, Yerine İsrail Paçavrası Çizilsin

Türk düşmanlığı ile bilinen ABD’li Siyonist Rubin yine kin kustu. Türk askerinin Gazze’ye girmemesi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün yerini ..
Taciz olayını ortaya çıkarmıştı: Savcı kayboldu!
Dünya

Taciz olayını ortaya çıkarmıştı: Savcı kayboldu!

Filistinli tutsakların hapishanelerde tecavüze uğradıklarını ortaya çıkaran İsrail askeri başsavcısı bu sabah ortadan kayboldu. Polis her ye..
İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!
Kültür - Sanat

İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!

Bursa'nın İznik ilçesinde, gölün 20 metre açığında su altından çıkarılan bazilika ve eserleri ziyarete açıldı. Katoliklerin ruhani lideri Pa..
Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var
Gündem

Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada İP’li milletvekili Erhan Usta’nın Meclis..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23