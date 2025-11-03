AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Balkan alimlerinden birlik çağrısı: ‘Bizi aynı sofraya ancak Türkiye getirebilir’
Edirne’de düzenlenen organizasyonda Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Karadağ, Hırvatistan ve Kırım’dan din alimleri bir araya geldi; Türkiye’nin Balkanlar’daki birleştirici rolü öne çıkarılırken, toplantıda birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları paylaşıldı. İslam Alimleri Vakfının organizasyonu, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde hafta sonu gerçekleştirilen "Balkan Alimleri Buluşması"na katılan konuk din adamları programı değerlendirdi.