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Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı

2022-08-04 13:50:22
Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

#1
Foto - Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi.

Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi.

#3
Foto - Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

#4
Foto - Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

#5
Foto - İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

#6
Foto - Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

#7
Foto - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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