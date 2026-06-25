Asya'da beklediklerini bulamadılar! 'Ne yapacağız' dediklerinde imdada Türkiye yetişti

Bakan Bolat, Türk üreticilerin ve tacirlerin dünyanın her yerine yayılmış durumda olduğunu, 215 ülke ve gümrük noktasına ihracat yaptıklarını belirterek, yurt dışından gelip Türkiye'de yatırım yapan 89 bin şirketin bulunduğunu söyledi. Dünya ekonomisinin zor günlerden geçtiğini, NATO ve Dünya Ticaret Örgütünde anlaşmazlıkların ve sıkıntıların yaşandığını, tek taraflı ticaret kararları alan önemli ülkelerin bulunduğunu, çok yüksek sübvansiyonlarla dünya pazarını hallaç pamuğu gibi atan rakip ülkelerin var olduğunu anlatan Bolat, korumacılığın arttığını ancak karamsar tablo çizmek istemediğini bildirdi. Bolat, Türkiye'nin üretimde Kovid-19 salgınından sonra yaşadığı hızlı toparlanmaya işaret ederek, 2019'a göre Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden çok daha fazla artış yaşadıklarını anlattı. Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim gibi alanlara yönelik aldıkları kararlardan bahseden Bolat, "Bunların etkisini hazır giyimde, iplikte, kumaşta, deride, saraciyede ve ayakkabıda görüyoruz. Bu alanlarda ithalat geçen yıla göre daha az." dedi. Bolat, tekstil ve hazır giyimcilere yönelik verdikleri desteklere ilişkin bilgiler paylaşarak, bu alanda son 3 yılda 6 fuara katıldığını, firma temsilcileri ile istişarelerde bulunduklarını, onların dertlerini dinleyip taleplerini not ettiklerini aktardı. Fuarlara yurt dışından gelen alım heyetleri ve ziyaretçiler için verdikleri desteklerden bahseden Bolat, yurt dışına yönelik kargo noktasında yaşanan şikayetleri çözmek için gerekli temaslarda bulunduklarını ve bunları çözdüklerini bildirdi. Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerdeki muhataplarla da gerekli görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Bolat, "Bunun en iyi yollarından birisi üreticiler ve ihracatçılar olarak birleşmeniz ve kargo konusunda bir alternatif oluşturmanız ya da birlikte hareket ederek kargo firmaları nezdinde kargo maliyetlerini düşürtmeye çalışmak olacak." diye konuştu.