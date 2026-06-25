Asya'da beklediklerini bulamadılar! 'Ne yapacağız' dediklerinde imdada Türkiye yetişti

Bakan Bolat, Türkiye'nin hazır giyim ve tekstilde hala dünyanın önemli bir üretici ve ihracatçı ülkesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Kendimize güvenmeye devam edelim. 'Ahmet şuraya gitmiş, Mehmet buraya gitmiş, onu taklit edelim, onu takip edelim.' falan buna gerek yok arkadaşlar. Birleşerek güçleneceğiz, ayrılarak ya da panik halinde dağılarak bir şey elde edemeyiz. Halı ve ev tekstili de dahil 31,7 milyar dolar tekstil ve giyim ihracatı olan bir ülkeyiz. Dünyada 7'nci, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3'üncü sıradayız. Avrupa kıtasında üretimde birinciyiz." Bolat, olaya sadece ihracat gözüyle bakılmaması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Koskoca iç pazarımız var. 86 milyon nüfus, 65 milyon turist satın alıyor buradan. Tatile geliyor çanta, kıyafet, ayakkabı, aksesuar alıyor. Gurbetçiler geliyor yılda 5 milyon. Genelde alışverişlerini buradan yapıyorlar. O nedenle iç pazarı da kattığımızda, ki iç pazarımız ihracatımızdan daha büyük, 75 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu anlamda tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Böylesine altın yumurtlayan bir tavuğu hangi devlet, hangi hükümet gözden çıkarmaya cesaret eder ya da çıkarmak ister? Aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Bu tevatürler yanlış. 'Başkaları şunu yaptı, bunu yaptı, oraya gitti, buraya gitti...' Ne oldu? Şimdi geri geliyorlar iki yıl sonra. Evinde güçlü olmayanın deplasmanda güçlü olması mümkün değildir. Bu ticaretin en önemli kuralıdır. Evinde de deplasmanda da güçlü olacaksın. Onun için rakipler evinizde güçlü olmadığınızı bilirlerse sizi o ülkede çabuk harcarlar."