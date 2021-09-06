Balıklar, tezgahları şenlendirdi

İstavritin bol miktarda olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Örseloğlu, "İnşallah devamında, 10 gün sonra da palamut tezgahları süslemeye başlar. Bu sene inanıyorum ki güzel bir balık resitali olacak. İnşallah hep öyle gider. Hem vatandaş bol bol balık tüketir hem biz bol bol balık satmış oluruz ama takdir yine Cenabı Allah'ın." diye konuştu.