2021-09-06 04:48:44 Balıklar, tezgahları şenlendirdi
Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle birlikte balıklar tezgahta yerini aldı.
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Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle birlikte balıklar tezgahta yerini aldı.
15 Nisan'da başlayan ve 4,5 ay süren balık avı yasağının sona ermesinin ardından, balıkçılar havaların da soğumasıyla birlikte bu sene balıkta bolluk yaşanacağını öngörüyor.
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Şafak Gün, çinekop, palamut ve hamside bolluk olduğunu ancak bu balıkların 10-15 gün içerisinde kendini göstermeye başlayacağını söyledi.
Gün, yağmur ve soğukların ufaktan kendini göstermesiyle balıkların yüzeye çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:
"İlk 1 hafta, 10 gün balıkçı olarak denizde balığın yerini bulmaya çalışırız. Bulsak da yüzeyde olup olmadığı, iriliği ufaklığı gibi durumlara dikkat ederiz. Çünkü devletimiz sağ olsun güzel bir yasak koydu.
Ufak balık avlanması yasak. Bugün balık geldi ama biraz az geldi. Denizde balık yok mu? Müthiş balık var. Ama balık dipte, bir de irili ufaklı çok karışıktı.
Çok aşağıya ağ atamadığımız için maalesef çekemedik. Öyle bir talihsizlik yaşadık. Sıcağın da azizliğine uğradık. Yağmur ve soğuk ufaktan bir kendini gösterirse balıklar yüzeye çıkar.
İri balığı rahatlıkla çekeriz. Çinekop, palamut ve hamside müthiş bir bolluk var. Bayağı bir balık var ancak bu biraz zaman alacak.
Vatandaşların ilk günden, ilk haftadan tezgahlarda bol balık göremeyince ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini kaydeden Gün, fiyatların düşeceğini ve her sofraya balığın gireceğini vurguladı.
Gün, av sezonun başlamasıyla mezgit, istavrit ve sardalya gibi balıkların çıkmaya başladığını kaydederek, "Sardalya ve istavritin kilosu 50 liradan satılıyor. Mezgit balığı ise 60 liradan. Bu fiyatlar yarı yarıya düşecek inşallah. 10-15 gün içerisinde düşecek ama biraz yağmur yağması gerekiyor. Bu sene vatandaş balık yiyecek." dedi.
Hamsinin şu an dipte olması sebebiyle kilo fiyatının 80 lira civarında olduğunu ifade eden Gün, "Şu anda sıcak olduğu için balık yukarı çıkmıyor. Onun çıkmasını bekleyeceğiz. Çıktığı gibi de yaklaşık 3, 4 ay falan millet bol bol hamsi yiyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada, balık fiyatları bölgelere ve illere göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul'da Fatih-Çarşamba pazarında uskumru, istavrit ve dil balığının kilosu 20 lira, çupranın kilosu 45 lira, levreğin tanesi 20 liradan satıldı. Tekirdağ'da istavritin kilosu 40-50 lira arasında satışa sunulurken, Trabzon'da ise 25 liradan tezgahlardaki yerini aldı.
Sezonun ilk gününde vatandaşlar balıkçıların önünde yoğunluk oluşturdu. Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Abdurrahim Kırbaş, sezonun açılmasıyla tezgahların şenlendiğini söyledi. Sezonun ilk gününde tezgahta istavrit, barbunya, mezgitin yerini aldığını belirten Kırbaş, palamut da bekliyoruz, kayıklar yola çıkmış geliyor. Tezgahlarımızın durumu çok iyi." dedi.
İstavritin kilo fiyatının 10 liradan açıldığını akşama doğru fiyatın biraz daha düşebileceğini ifade eden Kırbaş, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını vurguladı. Balıkçılık yapan Dündar Kırbaş da bu yıl sezondan çok umutlu olduklarını aktardı.
Sezonun istavrit bolluğuyla başladığına işaret eden Kırbaş, "Tahminimiz hamsi bol olacak, palamut ise çok az olacak. Sezonun başlamasından dolayı mutluyuz. Hamsi başladığı zaman daha mutlu olacağız. Bizim balığımız ya palamuttur ya da hamsidir." diye konuştu.
Kırbaş, geçen sene hamsi avcılığında yapılan kısıtlamalar nedeniyle bu yıl hamsinin irileşeceğini beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu sene hamsinin sezonu, bu sene hamsiyi bol bekliyoruz. Geçen sene palamut boldu bu sene hamsi bol. Palamudun olduğu sezon hamsi az olur. Geçen seneki kısıtlamalardan dolayı hamsi bu sene irileşti. Geçen sene hamsi çok inceydi."
Müşterilerden Zeki Atasayan ise taze balığı özlediklerini dile getirerek, bu yıl diğer senelere göre bolluk olmasını beklediklerini söyledi. Tezgahlarda, somon 25-30, çupra 30-45, levrek 45, mezgit 20-40, kefal, 15, palamut 15, alabalık 15 ve barbunya 20 liradan satışa sunuluyor.
Gece denize açılarak ağlarını bırakan Trabzon'daki balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit başta olmak üzere, az sayıda palamut ve barbunya avladı.
Kıyıya çıkarıldıktan sonra kasalara yerleştirilen ve Trabzon Balık Hali'ne götürülen balıklar, burada kısa sürede tükendi. Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran bol miktarda istavrit, hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
Tezgahlardaki istavritin kilogramı 15-25, barbunyanın kilogramı 20-25 liradan, palamudun da tanesi 15-20 liradan satılıyor. Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini dileyerek ilk gün bereketinin istavrit olduğunu, sırasıyla çinekop, lüfer, palamut ve hamsinin de tezgahlarda yerini almaya başlayacağını söyledi.
İstavritin bol miktarda olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Örseloğlu, "İnşallah devamında, 10 gün sonra da palamut tezgahları süslemeye başlar. Bu sene inanıyorum ki güzel bir balık resitali olacak. İnşallah hep öyle gider. Hem vatandaş bol bol balık tüketir hem biz bol bol balık satmış oluruz ama takdir yine Cenabı Allah'ın." diye konuştu.
alıkçı Gökmen Aydın da hava ve deniz suyunun sıcak olması nedeniyle az miktarda palamut geldiğini ancak istavritin bol olduğunu belirterek "15 Eylül'e kadar böyle gider, ondan sonra bollanır. İstavrit 15-20 lira arasında satılıyor. Çeşitler artar. Sezondan beklentimiz iyi. Bu sene bol olacak, öyle tahmin ediyoruz. Çünkü geçen sene balık azdı." dedi.
Av yasağının kalkmasıyla Ordu'da tekneleriyle açılarak ağlarını denize bırakan balıkçılar, çok miktarda balıkla döndü.
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