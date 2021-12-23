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Balıkesir'de korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

2021-12-23 19:50:17
Balıkesir'de korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mutfak tüpü bomba gibi patladı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Kocaavşar Mahallesinde Celal Eroğul adlı vatandaşın evinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin hanımı Refiye Eroğul yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaavşar Mahallesinde Celal Eroğul adlı vatandaşın evinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin hanımı Refiye Eroğul yaralandı.

#2
Foto - Patlama sonrası itfaiye, 112 Acil ekipleri ve AFAD ekipleri patlama olan adrese sevk edildi.

Patlama sonrası itfaiye, 112 Acil ekipleri ve AFAD ekipleri patlama olan adrese sevk edildi.

#3
Foto - Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev ve çevresinde bulunan binalar hasar gördü.

Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev ve çevresinde bulunan binalar hasar gördü.

#4
Foto - 112 ekipleri yaralı Refiye Eroğul'u hastaneye sevk etti.

112 ekipleri yaralı Refiye Eroğul'u hastaneye sevk etti.

#5
Foto - Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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