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Oturduğu evin hesabını veremedi! Kira miktarını açıklamaktan kaçındı

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Oturduğu evin hesabını veremedi! Kira miktarını açıklamaktan kaçındı

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun oturduğu evin hesabını veremedi.

#1
Foto - Oturduğu evin hesabını veremedi! Kira miktarını açıklamaktan kaçındı

İBB ve 30 iştirakinin içini boşaltan çetenin başı İmamoğlu’nun kara kutusu Murat Ongun, oturduğu lüks villanın kirasıyla ilgili soruya cevap vermedi.

#2
Foto - Oturduğu evin hesabını veremedi! Kira miktarını açıklamaktan kaçındı

Büyük yolsuzluk davasının 60’ıncı duruşmasında Ongun, savcının “Beykoz Acarkent’te ikamet ettiğiniz konut için ne kadar kira ödüyordunuz” sorusunu karşılıksız bıraktı.

#3
Foto - Oturduğu evin hesabını veremedi! Kira miktarını açıklamaktan kaçındı

Ongun, “Son aldığım maaş başkan danışmanı olup o da 82 bin TL. Medya AŞ huzur hakkı 110 bin TL gibi. Aylık repoda param var, onun da geliri mevcut. Poliste verdiğim ifade bu üçünün toplamıdır. Beykoz’daki konutum kira. Bu konunun bana yönelik bir suçlamayla ilgisi yok” demekle yetindi.

#4
Foto - Oturduğu evin hesabını veremedi! Kira miktarını açıklamaktan kaçındı

Ongun’un oturduğu villanın sahibi N.K. savcılık ifadesinde 1 yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 TL’yi peşin aldığını dile getirmişti.

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