Oturduğu evin hesabını veremedi! Kira miktarını açıklamaktan kaçındı

Ongun, “Son aldığım maaş başkan danışmanı olup o da 82 bin TL. Medya AŞ huzur hakkı 110 bin TL gibi. Aylık repoda param var, onun da geliri mevcut. Poliste verdiğim ifade bu üçünün toplamıdır. Beykoz’daki konutum kira. Bu konunun bana yönelik bir suçlamayla ilgisi yok” demekle yetindi.