  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Balıkesir'de asayiş ve trafik denetimi

2024-08-01 10:06:47
Balıkesir'de asayiş ve trafik denetimi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 55 araç ve 311 şahıs sorgulandı.

#1
Foto - Balıkesir'de asayiş ve trafik denetimi

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

#2
Foto - Balıkesir'de asayiş ve trafik denetimi

Trafik yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Caddesi başta olmak üzere ana caddelerde yapılan uygulamada toplam 55 araç sorgulanırken, 20 araca cezai işlem uygulandı. 311 kişinin ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

#3
Foto - Balıkesir'de asayiş ve trafik denetimi

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anayasa Mahkemesi'nden şaşırtan Can Atalay kararı: Yok hükmünde!
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden şaşırtan Can Atalay kararı: Yok hükmünde!

Son dakika! Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP'li Hatay Milletvekilli Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğuna karar verd..
ABD'den Türkiye ve Ermenistan açıklaması
Gündem

ABD'den Türkiye ve Ermenistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan'ın bir araya gelmesine iliş..
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü
Gündem

Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla katletti.
Erdoğan konuşma yaparken Haniye salona giriyor ve olanlar oluyor! İşte duygulandıran anlar...
Aktüel

Erdoğan konuşma yaparken Haniye salona giriyor ve olanlar oluyor! İşte duygulandıran anlar...

Dönemin Başbakanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşma yaparken Haniye salona giriş yapıyor!
Şehit Haniye'nin oğlundan ilk açıklama: Babam 4 kez...
Dünya

Şehit Haniye'nin oğlundan ilk açıklama: Babam 4 kez...

Katil İsrail'in babasını şehit etmesinin ardından ilk kez konuşan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye, "Babam..
Başıboş köpekler üzerinden hedefe konmuştu! HÜDA PAR oylamaya neden katılmadı?
Gündem

Başıboş köpekler üzerinden hedefe konmuştu! HÜDA PAR oylamaya neden katılmadı?

Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin TBMM'de yasalaşan kanun teklifinde oy kullanmadıkları için hedefe konulan HÜDA PAR, konuy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23