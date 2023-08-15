Balık tuttuğu yeri şimdi yürüyerek geçiyor

Balık tuttuğu alanda çok duygulan ve mikrobiyalitleri inceleyip alanda gezerek hatıralarını canlandıran Zorlu, “Çelebibağı Mahallesi sakinlerindenim. Şu anda gördüğümüz alan eskiden balık çekilen bir bölgeydi. Kayıklar buraya yanaşır balıklar karşı taraftan yüklenirdi. Şu anda mikrobiyaliklerin oluştuğu bölge kayıkla geçilen bir bölgeydi. Şimdi ise kuşların beslenme alanı olmuş. Suyun çekilmesi de yaklaşık 1 kilometreyi geçmiş durumda. Eskiden şuan bulunduğumuz alanda kayıkla geziyorduk, şimdi ise gözümüzün görebileceği kadar ileriye gitmiştir. Suyun çekilmesiyle mikrobiyolitler de gün yüzüne çıkmış oldu.” diye konuştu.