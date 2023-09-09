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Balık bu olanlar yandı! 4 milyon lira ceza kesildi

2023-09-09 14:14:51
Balık bu olanlar yandı! 4 milyon lira ceza kesildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkların perakende satıldığı noktalara ve depolama alanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Balıkların boyları ve uygunlukları ölçüldü, esnafa hijyen uyarıları yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2023 yılında şu ana kadar 35 bine yakın denetim yaptık, yaklaşık 889 kişiye 4 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı, 90 milyon su ürününe ise el konuldu." dedi. Karaca, "Bu sene isravritte bir sıkıntı görüyoruz, 13 santimetre boyu. Geçen gün, yaklaşık 1 ton istavrit balığına su ürünleri halinde boy yasağından dolayı el koyduk." diye konuştu.

#1
Foto - Balık bu olanlar yandı! 4 milyon lira ceza kesildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Üsküdar'da bulunan Balıkçılar Çarşısı'nda perakende balık satışı yapan noktalara ve depolama alanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

#2
Foto - Balık bu olanlar yandı! 4 milyon lira ceza kesildi

Denetimler sırasında, tezgahlardaki balıkların boyları standartlara göre, ölçüm cetveliyle ölçüldü, balıkların temizlendiği ve satışa hazırlandığı tezgahlar kontrol edildi. Tezgahların yanı sıra, perakende satış noktalarındaki depo ve dolaplar da incelendi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, esnafa sık sık hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

#3
Foto - Balık bu olanlar yandı! 4 milyon lira ceza kesildi

Yönetmeliğe uygun olmayan esnafa, tezgah ve depolarının uygun hale getirebilmesi için süre verileceği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılında su ürünlerine yönelik 35 bine yakın kapsamlı denetim gerçekleştirdiği, bu denetimlerde 889 kişiye 4 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığı belirtildi. 1 Eylül'de açılan sezonla birlikte, su ürünlerine yönelik usulsüzlüklerde uygulanan idari para cezasının alt sınırının 3 bin 310 lira ile 828 bin lira olacağı, boy yasaklarına uyulmaması durumunda perakende satıcılara 16 bin 561 lira, depolayan ve imalatta kullananlara ise 33 bin 127 lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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