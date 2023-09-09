Balık bu olanlar yandı! 4 milyon lira ceza kesildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkların perakende satıldığı noktalara ve depolama alanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Balıkların boyları ve uygunlukları ölçüldü, esnafa hijyen uyarıları yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2023 yılında şu ana kadar 35 bine yakın denetim yaptık, yaklaşık 889 kişiye 4 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı, 90 milyon su ürününe ise el konuldu." dedi. Karaca, "Bu sene isravritte bir sıkıntı görüyoruz, 13 santimetre boyu. Geçen gün, yaklaşık 1 ton istavrit balığına su ürünleri halinde boy yasağından dolayı el koyduk." diye konuştu.