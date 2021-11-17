Bal kabağı tüketmek için 8 bilimsel neden

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Bal kabakları vücudun savunmasını güçlendiren besinler açısından zengindir. Her şeyden önce, rekor beta karoten içeriği bağışıklık için çok önemlidir. A vitaminine dönüştürüldüğünde çeşitli enfeksiyonlar, virüsler ve bakterilerle savaşan beyaz kan hücrelerinin oluşumunda rol oynar. Ek olarak, bu vitamin bazı aşılara karşı antikor yanıtını iyileştirebilir. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini ve iyileşmeyi hızlandırır. Kabak çekirdeğinde bulunan çinko ise doğal bir bağışıklık artırıcıdır. Eksikliği ile lökosit üretimi yavaşlar ve vücudun enfeksiyonlara duyarlılığı artar. Bal kabağının zengin olduğu bağışıklık uyarıcı etkiye sahip diğer faydalı maddeler E vitamini, demir ve folik asittir. Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur Bal kabağı kilosuna dikkat edenler için idealdir. Besin değeri yüksek olmasına rağmen kalorisi düşüktür. Balkabağının yüzde 90'ı sudur, bu sayede 100 gr sebze sadece 22 kcal içerir. Ayrıca kabak, tok hissetmenizi sağlayan ve yediğiniz yiyecek miktarını azaltan bir lif kaynağıdır. Ayrıca, yağların parçalanmasını hızlandıran ve vücudun dayanıklılığını artıran bir madde olan karnitin içerir. Bu nedenle bal kabağı yemekleri birçok diyetin temelini oluşturur. En önemli şey onları doğru şekilde pişirmektir. Örneğin, bal kabağı latte veya bal kabağı turtası, taze bal kabağı suyu veya pişmiş bal kabağından daha az faydalıdır. Tat vermek için şeker yerine tarçın, biraz Hindistan cevizi, badem ve bal kullanabilirsiniz.