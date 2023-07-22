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Yaşam
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Bakın yavru dağ keçileri nasıl besleniyor

2023-07-22 08:28:50
Bakın yavru dağ keçileri nasıl besleniyor

Kars'ta bulunan yavru yaban keçisi adeta bir bebek gibi bakılıyor.

#1
Foto - Bakın yavru dağ keçileri nasıl besleniyor

Doğada bitkin halde bulunan ve Kars’a getirilen yavru dağ keçisi biberonla besleniyor. Yavru dağ keçisi tedavi ve bakımı tamamlandığında doğal ortamına bırakılacak.

#2
Foto - Bakın yavru dağ keçileri nasıl besleniyor

Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde 50’in üzerinde yakın yaban hayvanının tedavi ve bakımlarının yapıldığını belirtti.

#3
Foto - Bakın yavru dağ keçileri nasıl besleniyor

Erzurum'un İspir ilçesinde yaklaşık 10 günlükken bitkin halde bulunan yavru dağ keçisi, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde veteriner hekimlerce biberonla beslenerek büyütülüyor. Acıktığında huysuzlanarak veteriner hekimlere acıktığını hatırlatan yavru dağ keçisi, biberonla özel karışımlı süte kavuşunca keyfi yerine geliyor. Karnını doyuran yavru keçi kendisine bakan veteriner hekimlerle oynamayı da ihmal etmiyor.

#4
Foto - Bakın yavru dağ keçileri nasıl besleniyor

DKMP Kars Şube Müdürü Resul Gök, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde 50 yakın yaban hayvanının bulunduğunu, tedavi süreçleri tamamlanan yaban hayvanlarının doğal ortamlarına bırakıldığını söyledi.

#5
Foto - Bakın yavru dağ keçileri nasıl besleniyor

DKMP Kars Şube Müdürü Resul Gök, “Merkezimizde 50’in üzerinde hayvan bulunmakta, bunların tedavileri tamamlananlar hocalarımızın uygun görüşleri bize iletildiğinde biz, tekrar uygun habitatlarına bırakmaktayız. Hayvanları habitatlarına bırakmak için insanların olmadığı alanları seçmekteyiz. Hayvanları doğaya bıraktığımız alanlarda koruma, kontrol faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmekteyiz” dedi.

#6
Foto - Bakın yavru dağ keçileri nasıl besleniyor

DKMP Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde bölge genelinden gelen doğada güçten düşmüş veya yaralı yaban hayvanlarının tedavileri dallarında uzman veteriner hakimlerce yapılarak sağlıklarına kavuşturuluyor.

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