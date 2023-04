Bakın nereye asmışlar! CHP’den gece yarısı pankart tahriki

Aydın'da AK Parti İl Başkanlığının bulunduğu binanın yan cephesine CHP tarafından gece saatlerinde asılan afiş gerilime neden olurken, iki taraf da konuyu İl Seçim Kuruluna taşıdı. Mayıs ayının 14'ünde gerçekleştirilecek olan genel seçimlere 18 gün kala Aydın'da siyasi tansiyon yükselirken, kent meydanında bulunan ve aralarında AK Parti Aydın İl Başkanlığının da yer aldığı binanın yan cephesine CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından gece saatlerinde afiş asıldı. Afişte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafları yer aldı. Siyasi slogan olarak 'Kaybettiğin her an, her yıl, her kuruş, her gülüş sana geri dönecek' ifadelerine yer verilen afişi fark eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.