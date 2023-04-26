Bakın nereye asmışlar! CHP’den gece yarısı pankart tahriki

"Tahrik edici davranışlar Aydın'a yakışmıyor" Gökhan Ökten şöyle devam etti: "Biz isterdik ki böyle bir çalışma yapacaklarsa bunu bir siyasi nezaket ile yapsınlar. Biz bunu uygun bir davranış şekli olarak görmüyoruz. Ben de CHP'de siyaset yapan birinin evinin olduğu yere partimin bayrağını asmaya çalışabilirdim ama bu uğraş ne AK Parti'ye ne de CHP'ye kazandırır. Bundan medet uman, oy devşirmeye çalışabileceğini düşünen arkadaşlara da hayırlı işler diliyoruz. Tabii ki pankartlar asılacak, mitingler yapılacak, bayraklar asılacak, bunlar olacak. Bazen de sahada karşı karşıya gelmişlikler de olacak ama burada pankartınız yakılıyor, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzü parçalanıyor. Bu tahrik edici davranışlar Aydın'a yakışmıyor. Bizler Aydın'ı demokrasi kenti olarak adlandırıyoruz ve biz buna yakışan davranışları tüm siyasi partilerden bekliyoruz. Bu davranışlar, bizi tahrik etmeye yönelik bir davranışsa eğer bilsinler ki biz bu yönde değiliz. Biz siyasi çalışmamızı yaparız, sandığımıza gideriz ve seçmenimizin iradesine saygı duyarız" dedi.