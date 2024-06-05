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Bakın ne yaptı yine! Halk TV’de olay açıklamalar! Külliye’de kuzu, Riyad’da koç! Türkiye’ye duyurdu…

2024-06-05 15:29:40
Bakın ne yaptı yine! Halk TV’de olay açıklamalar! Külliye’de kuzu, Riyad’da koç! Türkiye’ye duyurdu…

Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'yi Atatürk'ü bahane ederek kupaya çıkartmayan ve dünyaya Türkiye'yi rezil etmekten çekinmeyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Halk TV'de yine skandal açıklamalar yaptı.

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Foto - Bakın ne yaptı yine! Halk TV’de olay açıklamalar! Külliye’de kuzu, Riyad’da koç! Türkiye’ye duyurdu…

Hastane ziyaretine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eli cebinde karşılayarak büyük bir saygısızlığa imza atan Ali Koç'un Arabistan'daki rezilliğini Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesin'de yapamaması büyük bir iki riyakarlık örneği olarak gösterildi...

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Foto - Bakın ne yaptı yine! Halk TV’de olay açıklamalar! Külliye’de kuzu, Riyad’da koç! Türkiye’ye duyurdu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisini karşı karşıya getirmeye çalışan bir zihniyet olduğunu söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ne benim ne de Fenerbahçe'nin ne devletle ne Cumhurbaşkanımızla ne de iktidarla bir sorunu yok" dedi.

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Foto - Bakın ne yaptı yine! Halk TV’de olay açıklamalar! Külliye’de kuzu, Riyad’da koç! Türkiye’ye duyurdu…

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olan mevcut Başkan Ali Koç, seçim kampanyasını sürdürüyor. Dikkat çeken açıklamalar yaptı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Ali Koç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un gündeminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete karşı olduğu yönündeki söylemler de vardı.

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Foto - Bakın ne yaptı yine! Halk TV’de olay açıklamalar! Külliye’de kuzu, Riyad’da koç! Türkiye’ye duyurdu…

Koç, bir zihniyetin kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını öne sürdü. Kendisinin sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşıymış gibi bir algının yaratıldığını söyleyen Koç, söylentilerin asılsız olduğunu ifade etti. "Bizi Cumhurbaşkanımızla kafa kafaya getirmek istiyorlar" Ali Koç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Bizi mütemadiyen özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla karşı karşı getirmeye çalışan zihniyetle sorunumuz var. Bir kulüp hakkında, olmayan şeyleri ve olumsuzlukları devamlı gündeme getirirseniz ister istemez sizi dinleyenler de bundan etkilenirler. Bizi Cumhurbaşkanımızla kafa kafaya getirmek isteyen, onunla sanki kavga ediyormuş görünümü vermek isteyen bir yapı var. Mesela Riyad'da Bunu gördük. Riyad'da her şeyi, ihaleyi bana yazdılar. Bas bas bağırdık. "Spora siyaset karışmamalı" Türkiye'de siyasi gücü olan kişilerin çok fazla futbolun içerisine dahil olduğunu söyleyen Koç, spora siyasetin karışmaması gerektiğini söyledi.

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