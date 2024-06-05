Bakın ne yaptı yine! Halk TV’de olay açıklamalar! Külliye’de kuzu, Riyad’da koç! Türkiye’ye duyurdu…

Koç, bir zihniyetin kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını öne sürdü. Kendisinin sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşıymış gibi bir algının yaratıldığını söyleyen Koç, söylentilerin asılsız olduğunu ifade etti. "Bizi Cumhurbaşkanımızla kafa kafaya getirmek istiyorlar" Ali Koç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Bizi mütemadiyen özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla karşı karşı getirmeye çalışan zihniyetle sorunumuz var. Bir kulüp hakkında, olmayan şeyleri ve olumsuzlukları devamlı gündeme getirirseniz ister istemez sizi dinleyenler de bundan etkilenirler. Bizi Cumhurbaşkanımızla kafa kafaya getirmek isteyen, onunla sanki kavga ediyormuş görünümü vermek isteyen bir yapı var. Mesela Riyad'da Bunu gördük. Riyad'da her şeyi, ihaleyi bana yazdılar. Bas bas bağırdık. "Spora siyaset karışmamalı" Türkiye'de siyasi gücü olan kişilerin çok fazla futbolun içerisine dahil olduğunu söyleyen Koç, spora siyasetin karışmaması gerektiğini söyledi.