2024-06-13 11:05:46 Bakın bu tosun pazarın en pahalısı
Kahramanmaraş'ta kurban pazarının en pahalı tosunu 230 bin liradan alıcı bekliyor.
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Kahramanmaraş'ta kurban pazarının en pahalı tosunu 230 bin liradan alıcı bekliyor.
Kahramanmaraş'ta kurbanlık satışları devam ediyor. Satıcılar hayvanlarının başında müşteri beklerken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik başladı.
Hayvan pazarının en iri hayvanı ise 900 kilogramlık tosun oldu. 230 bin liraya alıcısını bekleyen hayvan cüssesi ile dikkat çekti.
Tosunun sahibi Ramazan Çetinkaya, “Açıklanan canlı hayvan fiyatı 250 lira ancak biz 230 liradan vereceğiz. Tosunumuz Simental cinsidir ve 900 kilogramdır. Diğer hayvanımız ise 500 kilogram. Onikişubat İlçesi Selimiye Mahallesi'nde besledik. Satışlar durgun şuan için sakinlik hakim yavaş yavaş hareketlenecek" dedi.
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