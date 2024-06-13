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Bakın bu tosun pazarın en pahalısı

2024-06-13 11:05:46
Bakın bu tosun pazarın en pahalısı

Kahramanmaraş'ta kurban pazarının en pahalı tosunu 230 bin liradan alıcı bekliyor.

#1
Foto - Bakın bu tosun pazarın en pahalısı

Kahramanmaraş'ta kurbanlık satışları devam ediyor. Satıcılar hayvanlarının başında müşteri beklerken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik başladı.

#2
Foto - Bakın bu tosun pazarın en pahalısı

Hayvan pazarının en iri hayvanı ise 900 kilogramlık tosun oldu. 230 bin liraya alıcısını bekleyen hayvan cüssesi ile dikkat çekti.

#3
Foto - Bakın bu tosun pazarın en pahalısı

Tosunun sahibi Ramazan Çetinkaya, “Açıklanan canlı hayvan fiyatı 250 lira ancak biz 230 liradan vereceğiz. Tosunumuz Simental cinsidir ve 900 kilogramdır. Diğer hayvanımız ise 500 kilogram. Onikişubat İlçesi Selimiye Mahallesi'nde besledik. Satışlar durgun şuan için sakinlik hakim yavaş yavaş hareketlenecek" dedi.

#4
Foto - Bakın bu tosun pazarın en pahalısı

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