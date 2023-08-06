Bakın bu sanat eserlerinin sırrı ne!

İnsanların eserleri karşında çok farklı tepkiler verdiğini söyleyen emekli öğretmen Kara, “Bir eseri ilk önce betimliyorum, bir şeye benzetmem gerekiyor. Eserin büyüklüğüne göre 1 günde sürüyor 1 ay da ama eser bitti diye bir şey yok sürekli üzerinde çalışmaya devam ediyorum en iyi hale getirmeye çalışıyorum. Çok fazla eserim var, geyik, maymun figürleri, bedevi figürü var. Hepsi birbirinden güzel ayırt edemiyorum. Görünce ağlayanı da gördüm, güleni de gördüm bunlardan iyi odun olur diyeni de gördüm çok farklı yorumlarla karşılaştım. İnsanlar kahve köşelerinden uzak dursunlar 7’den 70’e herkesin yapabileceği çok güzel işler var. Bu dünya fani geride bir şeyler bırakalım ve gençlerimize örnek olalım. Öldükten sonra da yaşamak istiyorsak bunun yolu budur” diye konuştu.