Bakın bu mantar nasıl yetiştirildi!

DÜTAGAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay, AA muhabirine, birçok tarımsal atık üzerine çalıştıklarını ancak Düzce ve çevre illerde en çok atık oluşan ürünün fındık olduğunu belirtti. Daha önce istiridye ve şitaki mantarı üzerine çalışma yaptıklarını anlatan Akçay, "Bu kez dünyada tıpta kullanılan reishi mantarını üretmeyi başardık. Ölümsüzlük mantarı olarak da biliniyor. 2000'li yıllardan bu yana Çin'de geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılıyor. Ülkemizde yeterince bilinmemekte ve üretilmemekte. Biz, dünyada ilk defa fındığın tarımsal ve budama artıklarından bu mantarı üretmiş olduk." dedi.