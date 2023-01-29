  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Bakın bir şişesi nelere mal oluyor! Laikçi yaşam tarzı yine yaptı yapacağını

2023-01-29 16:47:11
Bakın bir şişesi nelere mal oluyor! Laikçi yaşam tarzı yine yaptı yapacağını

Muğla-Marmaris'te alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düşerken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bakın bir şişesi nelere mal oluyor! Laikçi yaşam tarzı yine yaptı yapacağını

Olay, Sarıana Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi.

#2
Foto - Bakın bir şişesi nelere mal oluyor! Laikçi yaşam tarzı yine yaptı yapacağını

Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu M.B. idaresindeki 01 AFF 068 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Yol kenarındaki bariyerleri parçalayan otomobil, Azmak Deresi'ne düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler vatandaşların da yardımıyla otomobil şoförü M.B. (29) ve yolcu konumunda bulunan S.C. (30), C.C. (23) ve Ö.K. (27) isimli şahısları otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan şahıslar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahıslardan C.C. ve Ö.K. isimli kadın şahıslar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

#3
Foto - Bakın bir şişesi nelere mal oluyor! Laikçi yaşam tarzı yine yaptı yapacağını

Otomobil sürücüsü M.B.'nin yapılan alkol kontrolünde ise 3.79 promil alkollü olduğu tespit edilirken polis ekiplerince gözaltına alındı.

#4
Foto - Bakın bir şişesi nelere mal oluyor! Laikçi yaşam tarzı yine yaptı yapacağını

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsmail Kartal'a büyük tepki! Koca şehir ayaklandı...
Spor

İsmail Kartal'a büyük tepki! Koca şehir ayaklandı...

İsmail Kartal'ın Gaziantep FK'ye imzası son anda yattı. Erol Bulut'la vedalaşan Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal i..
Vatandaşlar, İmamoğlu ile dalga geçti
Gündem

Vatandaşlar, İmamoğlu ile dalga geçti

Anadolu turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrı ile dalga geçen vatandaşlar, İstanbul'un birçok bölgesine, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğl..
İbrahim Tatlıses’i tehdit etti: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim
Gündem

İbrahim Tatlıses’i tehdit etti: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim

Sanatçı İbrahim Tatlıses'e kanlı tehdit! İbrahim Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan şahıs, ünlü şarkıcı ile k..
29 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Fransızlar böyle duyurdu: Türkiye bağımsız bir ülke olmaya başladı
Gündem

Fransızlar böyle duyurdu: Türkiye bağımsız bir ülke olmaya başladı

Fransız medyası, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avrupa ve NATO'dan uzaklaşarak bağımsız bir ülke haline gelmeye başladığın..
Finlandiya aşağılık eylemin arkasında Rusya oluğunu ima etti
Dünya

Finlandiya aşağılık eylemin arkasında Rusya oluğunu ima etti

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, YLE TV1 televizyonuna verdiği röportajda, Kuran'ı Kerim'i yakan aşırı sağcı aktivist Rasmus Palu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23