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#1
Foto - Ardan Zentürk 'dost' bildiğimiz isme fena patladı: Edoğan'ın yüzüne nasıl bakacaksın

Gazeteci Ardan Zentürk, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, Hristodulidis’e Kazakistan’ın devlet nişanı olan “Dostluk Nişanı”nı takdim etmesine ve sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

#2
Foto - Ardan Zentürk 'dost' bildiğimiz isme fena patladı: Edoğan'ın yüzüne nasıl bakacaksın

“Türk milleti açısından kabul edilebilir bir davranış değildir” diyen Zentürk, “Kimse bana devletlerin, kişisel veyahut devletlerin ayrı ayrı çıkarlarından, stratejilerinden bahsetmesin. Esas olan buradaki bu görüntüler benim düşmanım olan bir unsurla yaşanılan halvet görüntüsüdür.

#3
Foto - Ardan Zentürk 'dost' bildiğimiz isme fena patladı: Edoğan'ın yüzüne nasıl bakacaksın

Bu görüntüyü benim gözümde “anlamlı ya üzerine fazla gitmeyelim, bilmem ne yapmayalım” dedirtecek bir durum değildir. Kıbrıslı üzerinden Avrupa Birliği ile ilişki kurmakta olduğu ifade ediliyor. Ama bu Türk milleti açısından eğer Türk milletinin düşmanı bir unsurla uzlaşılarak yapılıyorsa kabul edilebilir bir davranış değildir” sözlerini sarf etti.

#4
Foto - Ardan Zentürk 'dost' bildiğimiz isme fena patladı: Edoğan'ın yüzüne nasıl bakacaksın

Zentürk, "Geçtiğimiz günlerde de söyledim. Bunlar üç kuruşluk Avrupa Birliği fonları ile bu dümenleri döndürüyorlar ve sırtımıza hançer saplıyorlar. Rusya ile Çin’in hâkim olduğu bir Avrasya coğrafyasında Avrupa Birliği’nin girip de Kazakistan’a özellikle bir halt çevirmesi mümkün değildir. Eğer Kasım Cömert Tokayev, on iki milyar dolar dışında başka bir şey düşünüyorsa namerdim. O da biliyor bunu” dedi.

#5
Foto - Ardan Zentürk 'dost' bildiğimiz isme fena patladı: Edoğan'ın yüzüne nasıl bakacaksın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olduğunu hatırlatan Zentürk, “Tokayev, Hangi yüzle bakacak Erdoğan’ın gözüne? Bence Erdoğan da gerekeni açsın. Telefonda söylesin. Böyle şey olur mu? Bu bir kefalelik. Türk devletleri arasında düşmanımın dostu neyimdir benim? Yapmayın.

#6
Foto - Ardan Zentürk 'dost' bildiğimiz isme fena patladı: Edoğan'ın yüzüne nasıl bakacaksın

Bu nişan taktığınız ve tüm Kıbrıs Cumhuriyeti halkına diyerek toprak bütünlüğünü, şusunu busunu öne çıkardığınız bu adam elli yıldır Kıbrıs Türkü’ne ambargoların uygulanmasını içeren politikaları yürüten bir yönetimin elebaşısıdır” sözlerini sarf etti. Kaynak: Yeniçağ

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Nereli olursa olsun Rumlar, tarih boyunca Türk düşmanıdır. Bir Türk Devletinin bir Türk düşmanına ödül vermesi kabul edilemez

GERÇEKTEN BU ADAM NASIL BİRİ

Tokayev mi nedir bize geldiğinde nasıldı şimdi nasıl bunlar kendini ne zannediyor acaba... gerçekten çok sıkıntılı bir durum var ortada...
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