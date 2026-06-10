Zentürk, "Geçtiğimiz günlerde de söyledim. Bunlar üç kuruşluk Avrupa Birliği fonları ile bu dümenleri döndürüyorlar ve sırtımıza hançer saplıyorlar. Rusya ile Çin’in hâkim olduğu bir Avrasya coğrafyasında Avrupa Birliği’nin girip de Kazakistan’a özellikle bir halt çevirmesi mümkün değildir. Eğer Kasım Cömert Tokayev, on iki milyar dolar dışında başka bir şey düşünüyorsa namerdim. O da biliyor bunu” dedi.