Bakanlık o ürünlere de el attı! Herkes şaşkın! Artık marketlerde satılamayacak! Sebebi ise gerçekten çok ilginç

Margarinin sağlığa zararlı oluğu konusunda doktorlar hem fikir. Son yıllarda bu konuda ciddi bir bilinç de oluştu. Artık tüketicilerin büyük bir kısmı tereyağı kullanmaya çalışıyor ancak bazı firmalar margarinlerin ambalajını ve raftaki markasını tereyağına benzeterek pazarlıyor. Neyse ki Tarım Bakanlığı bu duruma müdahale etti ve margarinlerin tereyağı görselleriyle satışı yasaklandı.