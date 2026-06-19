Bakanlık duyurdu: Sahtekarlık yapan iki çay markası ifşa oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' litesine iki çay markasını dahil etti. Dahil edilen çay markalarında boya tespit edildiği belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' litesine iki çay markasını dahil etti. Dahil edilen çay markalarında boya tespit edildiği belirtildi.
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Vatandaşların gün içinde sıkça tükettiği siyah çaylarda da renklendirici boya hilesine başvurulduğu ortaya çıktı.
Ünlü çay markası olan Tekkeköy'deki Tirebolu Çaysan Çay Sanayi'ye ait "Elmas" marka demlik poşet siyah çayda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlendi.
İşte o markalar...
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