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Bakanlık duyurdu: Sahtekarlık yapan iki çay markası ifşa oldu

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Bakanlık duyurdu: Sahtekarlık yapan iki çay markası ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' litesine iki çay markasını dahil etti. Dahil edilen çay markalarında boya tespit edildiği belirtildi.

#1
Foto - Bakanlık duyurdu: Sahtekarlık yapan iki çay markası ifşa oldu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

#2
Foto - Bakanlık duyurdu: Sahtekarlık yapan iki çay markası ifşa oldu

Vatandaşların gün içinde sıkça tükettiği siyah çaylarda da renklendirici boya hilesine başvurulduğu ortaya çıktı.

#3
Foto - Bakanlık duyurdu: Sahtekarlık yapan iki çay markası ifşa oldu

Ünlü çay markası olan Tekkeköy'deki Tirebolu Çaysan Çay Sanayi'ye ait "Elmas" marka demlik poşet siyah çayda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlendi.

#4
Foto - Bakanlık duyurdu: Sahtekarlık yapan iki çay markası ifşa oldu

İşte o markalar...

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