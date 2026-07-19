Koç Holding'den şaşırtan karar! 100 milyon dolara yeniledi ve faaliyete başladı...

İşte Marmaris Altınyunus tarafından yapılan 29 Haziran tarihli açıklamanın detayları: "09.03.2026 ve 13.05.2026 tarihli özel durum açıklamalarımızda, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci kapsamında sırasıyla yapı kullanma izin (iskân) belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının alındığı ve otelin faaliyete geçebilmesi için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde Turizm İşletme Belgesi alınmasına yönelik başvurunun yapılacağı kamuya duyurulmuştu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin tamamlanmasının ardından, Otelimiz 176 oda (356 yatak), 2 adet lokanta, 3 adet bar , 1 adet pastane, seminer odaları, SPA/fitness alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları ve diğer özellikleri ile 5 yıldızlı olarak sınıflandırılmış ve bugün Otel için Turizm İşletme Belgesi alınmıştır. Böylece otelimizin faaliyete başlaması için gerekli tüm yasal izin ve onay süreçleri tamamlanmış olup, otel 01.07.2026 itibarıyla ticari faaliyetlerine başlayacaktır.