Koç Holding'den şaşırtan karar! 100 milyon dolara yeniledi ve faaliyete başladı...
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding şimdi de 100 milyon dolara Divan Talya'yı yenileyerek hizmete aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding şimdi de 100 milyon dolara Divan Talya'yı yenileyerek hizmete aldı.
Vehbi Koç'un 30 yıl önce yaşamını yitirdiği Antalya'nın ilk 5 yıldızlı oteli Divan Talya, 13 yıllık yeniden yapım sürecinin ardından faaliyete başladı. Koç ailesi için manevi önemi yüksek olan otel, ilk aşamada 'deneme işletmesi' modeliyle hizmet verecek. Yapımı için 100 milyon doların üzerinde harcama yapılan otelin 30 Eylül 2026 itibarıyla tüm platformlardan ziyaretçi kabulüne başlaması bekleniyor.
Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in iştiraki olan "Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi" tarafından işletilen Divan Talya Oteli, 13 yıl süren beklemenin ardından kapılarını 1 Temmuz 2026 itibarıyla açtı. 2013 yılında yıkılan ve bulunduğu alana yeniden inşa edilen lüks otel, Antalya'daki ilk 5 yıldızlı otel olması ile tanınıyor. Ayrıca Türk iş dünyasının en önemli simalarından Vehbi Koç'un 1996 yılında hayatını kaybettiği lüks otelin, bu özellikleri nedeniyle aile için son derece hassas manevi öneminin bulunduğu bilinmekte.
Yeniden inşasına 100 milyon doların üzerinde harcama yapılan Divan Talya için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada otelin faaliyetlerine başladığı belirtilirken, tüm platformlardan ziyaretçi kabulünün ise 30 Eylül 2026 itibarıyla başlamasının planlandığı belirtildi.
İşte Marmaris Altınyunus tarafından yapılan 29 Haziran tarihli açıklamanın detayları: "09.03.2026 ve 13.05.2026 tarihli özel durum açıklamalarımızda, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci kapsamında sırasıyla yapı kullanma izin (iskân) belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının alındığı ve otelin faaliyete geçebilmesi için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde Turizm İşletme Belgesi alınmasına yönelik başvurunun yapılacağı kamuya duyurulmuştu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin tamamlanmasının ardından, Otelimiz 176 oda (356 yatak), 2 adet lokanta, 3 adet bar , 1 adet pastane, seminer odaları, SPA/fitness alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları ve diğer özellikleri ile 5 yıldızlı olarak sınıflandırılmış ve bugün Otel için Turizm İşletme Belgesi alınmıştır. Böylece otelimizin faaliyete başlaması için gerekli tüm yasal izin ve onay süreçleri tamamlanmış olup, otel 01.07.2026 itibarıyla ticari faaliyetlerine başlayacaktır.
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