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Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

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Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

Baykar ve Leonardo'dan İngiltere'de stratejik işbirliği hamlesi yine göz dolduracak.

#1
Foto - Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

“Savunma sektörünün devleri Baykar ve Leonardo, İngiltere'deki Farnborough Airshow'da insanlı-insansız uçakların ortak operasyon kabiliyetlerine dair önemli duyurular yapacak. Türkiye'de Bayraktar KIZILELMA ve M-346 ile gerçekleştirilen denemelerin sonuçları paylaşılırken, Bayraktar TB3 SİHA da fuarda sergilenecek.”

#2
Foto - Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

İngiltere'de yarın kapılarını açacak olan ve dünyanın en saygın havacılık ile savunma fuarlarından biri kabul edilen Farnborough Airshow, Baykar ve Leonardo tarafından gerçekleştirilecek mühim bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İki firma, fuar çerçevesinde yarın bir bilgilendirme toplantısı organize edecek.

#3
Foto - Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

Gerçekleştirilecek toplantının ana konusunu, iki ortağın Türkiye'de M-346 ve Bayraktar KIZILELMA platformlarıyla icra ettiği insanlı-insansız takım çalışması denemeleri oluşturacak. Testlerin bir sonraki evresine geçilirken elde edilen hayati neticeler ve gelecek dönem için tasarlanan faaliyetler, Baykar ve Leonardo tarafından katılımcılara aktarılacak.

#4
Foto - Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

Fuar alanında ayrıca, insansız hava aracı Bayraktar TB3 de tanıtılacak. Kısa pistli platformlardan kalkış ve iniş yapabilme yeteneği ile dikkat çeken Bayraktar TB3, aynı zamanda Baykar ile Leonardo'nun müşterek teşebbüsü olan LBA Systems vasıtasıyla Avrupa pazarına giriş sürecinin simgesel platformlarından biri olarak görülüyor.

#5
Foto - Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

Bayraktar TB3'ün fuarda sergilenmesi, iki şirketin insansız hava sistemleri sahasındaki iş birliğinin yalnızca deneysel çalışmalarla kısıtlı kalmadığını, aynı zamanda somut ve üretime yakın platformlarla da güçlendirildiğini ortaya koyacak.

#6
Foto - Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

Dünyanın en mühim havacılık fuarlarından birinin bu faaliyetler için tercih edilmesi, global savunma sanayisi ve NATO müttefikleri açısından stratejik bir mesaj niteliği taşıyor. Avrupa'nın insansız hava sistemleri ve insanlı-insansız takım çalışması alanındaki yeteneklerini süratle artırma gayretlerinin mühim bir unsuru olarak değerlendirilen bu ortaklık, Farnborough'daki duyuru ile hem sektör temsilcilerine hem de muhtemel müşterilere kaydedilen somut ilerlemeyi doğrudan sunma fırsatı yakalayacak. Baykar ile Leonardo arasındaki iş birliğinin temelleri, Mart 2025'te Roma'da imzalanan bir mutabakat zaptı ile atıldı. Bunu takiben, Haziran 2025'te Paris Airshow esnasında resmi ortak girişim sözleşmesi akdedildi.

#7
Foto - Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

LBA Systems adı verilen bu ortak girişim, İtalya merkezli olup eşit ortaklık prensibiyle faaliyet göstermektedir. Teşebbüsün kuruluş amacı, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı ve desteklenmesi olarak belirlenmiştir. Bu iş birliğinin, insansız hava araçlarının geleceğini tayin edecek yeniliklerde öncü bir rol üstlenmesi hedeflenmektedir.

#8
Foto - Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

Bu ortaklıkta Baykar, ileri seviye insansız platformların tasarım ve geliştirme süreçlerine yoğunlaşırken; Leonardo, en modern teknolojiye sahip elektronik sistemler ile faydalı yükleri tedarik etmekte, insanlı-insansız iş birliği ve sürü kabiliyetlerini uygulamaya geçirmekte ve kalifikasyon/sertifikasyon faaliyetlerinde yer almaktadır.

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