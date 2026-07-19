Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da...

Dünyanın en mühim havacılık fuarlarından birinin bu faaliyetler için tercih edilmesi, global savunma sanayisi ve NATO müttefikleri açısından stratejik bir mesaj niteliği taşıyor. Avrupa'nın insansız hava sistemleri ve insanlı-insansız takım çalışması alanındaki yeteneklerini süratle artırma gayretlerinin mühim bir unsuru olarak değerlendirilen bu ortaklık, Farnborough'daki duyuru ile hem sektör temsilcilerine hem de muhtemel müşterilere kaydedilen somut ilerlemeyi doğrudan sunma fırsatı yakalayacak. Baykar ile Leonardo arasındaki iş birliğinin temelleri, Mart 2025'te Roma'da imzalanan bir mutabakat zaptı ile atıldı. Bunu takiben, Haziran 2025'te Paris Airshow esnasında resmi ortak girişim sözleşmesi akdedildi.