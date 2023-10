Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar! "Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ tarafından bir otelde düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Çalışma Hayatı Sempozyumu"nun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye'de, sendikacılık tarihinin sembol kuruluşlarından biri olan HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 48. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Filistin'de, 7 Ekim'den bu yana acımasızca kanı dökülen, şehit edilen bebeklere, çocuklara, kadınlara ve tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyen Işıkhan, Müslümanların ilk kıblesi, kutsal toprakların bulunduğu Filistin'de, Gazze'de şehitlerin olduğunu hatırlattı. Hiçbir savaş hukukunun çocukların öldürülmesine, hastanelerin, okulların, ibadethanelerin bombalanmasına izin veremeyeceğine işaret eden Işıkhan, çocukların, masum sivillerin zarar gördüğü hiçbir çatışmanın asla meşru kabul edilemeyeceğini vurguladı. Işıkhan, İsrail'in hiçbir kural tanımayan, katliam derecesine varan masum sivillere yönelik zulmünün bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizerek, "Şunun çok iyi bilinmesi gerekir ki bizler, her daim mazlum ve mağdurun yanında olduk. Adeta bir terör örgütü refleksiyle, kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden, tüm masum sivilleri acımasızca, canice hedef alan, katleden tüm zalimlerin karşısındayız." dedi. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, barış perspektifinden ve itidalden yana çabaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk andan itibaren yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü, bütün mesaisini buna ayırdığını, kendilerinin de destek için hazır olduklarını söyledi. Bu coğrafyada huzur ve barışın gelmesini, kanın, acının ve gözyaşının bir an önce son bulmasını istediklerini vurgulayan Işıkhan, gerek yardım kuruluşları vasıtasıyla insani yardım noktasında, gerekse diplomatik ve hukuki mücadele noktasında tüm imkanlarla Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Bakan Işıkhan, bu acı son bulana kadar her fırsatta ve platformda gayretlerini sürdüreceklerini dile getirdi.