Bakan Yumaklı: “İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı”

“500’e yakın ekip müdahale ediyor” Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 ekibin müdahalede bulunduğunu ifade eden Yumaklı, “Hava kararınca 3 adet gece görüş helikopterleriyle müdahaleye devam ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500’e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360’a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor. Birbirlerine yakın 2 bölgeden bahsediyoruz. Aralarında 20 kilometre var. Zaman zaman koordinasyondaki arkadaşlarımız gerekli olan yerlere hava araçlarını ya da kara araçlarını çekebiliyordu. Gün içerisinde bu sayılar 2 yangın arasında değişti” ifadelerine yer verdi. “Selçuk-Kuşadası yolu kapalı” Herhangi bir tehlikenin söz konusu olmayıncaya kadar Selçuk-Kuşadası yolunun kapalı olacağına değinen Yumaklı, “Selçuk-Kuşadası yolu hali hazırda kapalı. Açılmasını açıklayacağız. Bugün İzmir'de 9’u orman 13’ü orman dışı olmak üzere toplamda 22 yangın çıktı. Ben burada gün içerisinde de yangın yönetim merkezimizden her birini çok yakından da takip ettik. Artık havaların ısınması ile alakalı çok üst seviyeye geldiğimiz bugünlerde mutlaka ama mutlaka çok daha tedbirli ve hassas davranılması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum” cümlelerine yer verdi. “İlgili kişiler gözaltında” Yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu da ifade ettiklerini söyleyen Yumaklı, “Bütün bunların basit tedbirlerle, bu hale gelmesini engellemek mümkün. Sıcaklıkların yükselmesi, rüzgarların artması ve nemin çok düşük olması bu yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor ve önümüzdeki günler hatta temmuz ve ağustos ayları 15 Eylül’e kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Bu yangınlardan biri hariç çıkma sebepleriyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken biz hala 2024 yılının Haziran ayında orman yangınları konusunda hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından hem ülkemizin kaynakları açısından yazık hem de şu ekosistemin içerisinde dünyayı ve hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık” diye vurguladı.