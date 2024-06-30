2024-06-30 09:18:42 Bakan Yumaklı: “İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı”
İzmir’de bugün toplam 22 yangının çıktığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. İlgili kişiler gözaltında” dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında başlayan yangına dair incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, “Bugün Türkiye'nin 7 farklı şehrinde çıkan yangınlarda hasar gören yerlerle alakalı, o illerin sakinlerine, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bugün Türkiye genelinde 30’u kırsal yani orman dışı yangını olmak üzere 44 adet yangın çıktı. Bunlardan 11 tanesi bizim yüksek risk grubunda gördüğümüz yangınlardan oluşuyordu. 6 tanesiyle ilgili çok şükür ki gereken müdahaleler yapıldı ve onlar şu anda herhangi bir risk teşkil etmiyor ve kontrol altına alındı. İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Susurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlar şu an için herhangi bir tehditte bulunmuyor” diye konuştu. “Menderes yangınında herhangi bir risk söz konusu değil” İzmir Menderes ve Selçuk'ta başlayan yangınlarla ilgili de ekiplerin müdahalelerine devam ettiklerini aktaran Bakan Yumaklı, sözlerine şunları ekledi: “Menderes'le ilgili enerji büyük ölçüde düşürülmüş durumda ama henüz kontrol altında değil. Selçuk'ta da 2 bölgede arkadaşlarımız yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar. Herhangi bir risk söz konusu değil. Hem yerleşim yerleri açısından hem de diğer farklı konaklama tesisleri açısından. Ancak bu müdahaleler sarp arazinin de olması sebebiyle arkadaşlarımız müdahalelerine devam ediyorlar.”