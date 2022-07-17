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Bakan Varank'ın ağabeyi İlhan Varank şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anıldı

2022-07-17 16:48:25
Bakan Varank'ın ağabeyi İlhan Varank şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, Fatih Şehzadebaşı Camisi avlusunda bulunan kabri başında dualarla anıldı.

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Foto - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz darbe gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, kabri başında anıldı. Anma törenine Bakan Varank'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz darbe gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, kabri başında anıldı. Anma törenine Bakan Varank'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Foto - Öğle namazının ardından Şehzade Camiinde Varank için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlhan Varank'ın mezarı başında dua edildi.

Öğle namazının ardından Şehzade Camiinde Varank için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlhan Varank'ın mezarı başında dua edildi.

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Foto - Bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

Bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnançlı insanlarız, bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebenin şehadet olduğunu biliyoruz. Böyle bir yüce makama erişmiş olmak şehitlerimize bir minnet borçluyuz. Onların sayesinde bugün huzur ve rahat içerisindeyiz. Ailemizden değer verdiğimiz, bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülkenin imkanları ile yurt dışında yetişip üniversitede hocalık yapan, ülkeye bir şeyler katmaya çalışan abimi şehit verdik. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama biz inanmış bir insanın ulaşabileceği en yüksek makam olan şehadete ailemizden bir ferdin erişmiş olmasından elbette gururluyuz. Rabbim inşallah bütün vatandaşlarımıza bu şuuru nasip etsin, öncelikle biz olmak üzere bu şuuru nasip etsin diyoruz. Biz bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde al bayrağın altında huzurla sadece bu ülkeye değil, mazlum ve mağdur milletlere de yardım edecek şekilde yaşamak istiyoruz" dedi.

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Foto - İşte o anlardan kareler...

İşte o anlardan kareler...

#5
Foto - İşte o anlardan kareler...

İşte o anlardan kareler...

#6
Foto - İşte o anlardan kareler...

İşte o anlardan kareler...

#7
Foto - İşte o anlardan kareler...

İşte o anlardan kareler...

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