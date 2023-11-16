Bakan Uraloğlu açıkladı! Büyük yatırım için tarih verdi!

"Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'ndan Türkiye sınırına kadar yaklaşık 1200 kilometrelik demir yolu ve kara yolu projesini yürütüyoruz. Projesi bitti. Finansman ve yapım şekli konuşuluyor. Burayı bitirdiğimiz zaman hem Kuzey-Güney anlamında yeni bir bağlantı sağlayacağız hem de Orta Koridor'a çok ciddi katkı sağlamış olacağız. Basra Körfezi'nden gelen yüklerin demir yolu ve kara yoluyla hem TDT üyesi ülkelere hem de Avrupa'ya gitmesini sağlayacağız. Dünyadaki ticari trafik neredeyse tüm trafiklerin işletilebileceği seviyede ve bu daha da artacaktır. Bu Süveyş Kanalı'na alternatif değildir. Elbette rekabet olacaktır fakat biz birisine rakip olmak değil kendi sorunlarımızı çözmek istiyoruz." Panelde, Uraloğlu'nun yanı sıra TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Kazakistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Maksat Kalıakparov, Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Irısbek Bariyev ile Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Şahin Bağırov da konuşma yaptı.