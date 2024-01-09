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Ekonomi
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Bakan Şimşek'ten tasarruf çağrısı

2024-01-09 20:05:13
Bakan Şimşek'ten tasarruf çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilere tasarruf çağrısında bulundu.

#1
Foto - Bakan Şimşek'ten tasarruf çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilerden tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele konusunda destek istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beştepe'de düzenlenen Valiler Buluşması toplantısına katıldı.

#2
Foto - Bakan Şimşek'ten tasarruf çağrısı

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları kaydetti:

#3
Foto - Bakan Şimşek'ten tasarruf çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yakın işbirliği içinde olduğumuz İçişleri Bakanlığımızın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılmaktan memnuniyet duyduk. Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele konularında gösterdikleri destek ve özverili çalışmaları için başta Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm değerli valilerimize ve İçişleri Bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum. Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor.

#4
Foto - Bakan Şimşek'ten tasarruf çağrısı

Bu bağlamda tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi, yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi, kayıtdışı ekonomiyle mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamaları konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerimizin desteğini bekliyoruz.

#5
Foto - Bakan Şimşek'ten tasarruf çağrısı

Bu yönde atılacak kararlı adımlar, kamu maliyesi hedeflerimize ulaşmada kritik öneme sahiptir.

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