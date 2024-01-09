Bakan Şimşek'ten tasarruf çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yakın işbirliği içinde olduğumuz İçişleri Bakanlığımızın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılmaktan memnuniyet duyduk. Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele konularında gösterdikleri destek ve özverili çalışmaları için başta Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm değerli valilerimize ve İçişleri Bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum. Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor.