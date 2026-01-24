  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Mazlumu bırakmayacağız, sizlerin gönlünü kazanacağız’ En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! Türkiye'den bir il listeye girdi! Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu: Ünlü şirketin başına geçti Elazığ'dan hayran bırakan görüntüler Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar dikkat çekti: ABD'de beslenme modeli resmi rehber oldu! Karadeniz'in zirvesinde şenlik var: Kardan Adam Festivali coşkuyla başladı! Ev yapımı çiğ köfte: Bugün ne pişirsem diyenlere kolay ve nefis tarif! İlgili malzemeler bakın ne
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Dünya İngilizlerin Türkiye ile ilgili bu paylaşımını konuşuyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünya İngilizlerin Türkiye ile ilgili bu paylaşımını konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngilizlerin Türkiye'deki sağlık turizmine ilişkin yaptığı espirili paylaşımı X'teki hesabından yeniden paylaştı.

#1
Foto - Dünya İngilizlerin Türkiye ile ilgili bu paylaşımını konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, İngiltere’deki gelişmeleri mizahi bir dille yorumlayan bir hesabın Türkiye'deki sağlık turizmini ünlü İngiliz yazar William Shakespeare üzerinden esprili şekilde ele aldığı gönderi yeniden paylaştı.

#2
Foto - Dünya İngilizlerin Türkiye ile ilgili bu paylaşımını konuşuyor

"No Context Brits" isimli hesaptan yapılan paylaşımda, ünlü yazar William Shakespeare’in görseli ile Türkiye’nin sağlık turizmine atıf yapılarak "William Shakespeare, Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra (1610)" ifadeleriyle paylaşıldı.

#3
Foto - Dünya İngilizlerin Türkiye ile ilgili bu paylaşımını konuşuyor

Paylaşılan görselde ise Shakespeare’in dişleri ve saçları dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet
Gündem

İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

Öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin rezil ötesi videosuna tepki yağıyor. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kend..
TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları
Gündem

TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları

Emekli Albay Orkun Özeller’in aylar önce katıldığı bir televizyon programında Suriye ve terör örgütü yapılanmaları üzerine yaptığı skandal a..
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkeme..
Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet
Otomotiv

Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet

KPMG’nin “Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025” raporuna göre, araç muayene istasyonlarının işletme hakkı devri 1,72 milyar dolarlık bedell..
Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
Gündem

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye ol..
ABD, İran'a müdahale eder mi? Hakan Fidan'dan flaş sözler! Türkiye - AB ilişkileri...
Gündem

ABD, İran'a müdahale eder mi? Hakan Fidan'dan flaş sözler! Türkiye - AB ilişkileri...

"On the Record" programında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23