2021-07-24 16:30:42 Bakan Pakdemirli duyurdu! Çaylıkların arasında yetiştirilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ile Artvin'deki sel ve heyelanlarda çaylıkların zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Çaylıklarımız bölgemiz için çok önemli ama heyelan açısından baktığımızda kopup giden alanların çoğunlukla çaylık olduğunu görüyoruz. Ekiplerimiz, çaya zarar vermeden çaylık bitkilerin arasında köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlattı. Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz." ifadelerini kullandı.