Bakan Pakdemirli duyurdu! Çaylıkların arasında yetiştirilecek

Pakdemirli, bir gazetecinin, bölgedeki taşkınların önlenmesi için bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi: "Devlet bu kadar yatırım yapmış, bu kadar daha yapsa bunları tamamen engelleme imkanımız olmayacak. Çünkü ister istemez bu taşkınlar beklenmedik bir şey. Dün burada beklenmeyeni yaşadık ve bunlar devam edecek. Karadeniz zor bir coğrafya, küçüklü büyüklü 120 bin dere var. bu derelerin hepsini tahkim edemeyiz. Önce vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak. En azından taşkın ve sel anlarında derelerden uzak durmanın yollarını arayacak."