Bakan Mustafa Varank duyurdu: Kritik konularda dünyada öncü olacak!

"Katma değerli üretimden bahsediyorlar. Soluksuz eleştirdikleri Osmangazi Köprüsü'nden geçerken şöyle başlarını kaldırsalar, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'ni çok kolay görebilirler. Çip teknolojisi diyorlar. Bakınız TÜBİTAK hem çip teknolojileri alanında AR-GE yapma hem üretme kabiliyetine sahip kurumumuz. Bugün savunma sanayinin ihtiyacı olan fotodedektör çiplerini kendi kabiliyetlerimizle zaten üretiyoruz. Bahsettiğim çiplerin kilogram başına ihracat değeri ne kadar biliyor musunuz? Tam 388 bin dolar. İşte katma değer burada oluşuyor. Tabii böyle teknolojiler, sadece maddi katkılarıyla ölçülmez, öyle kritik teknolojilerden bahsediyoruz ki bazen parasını verseniz dünya size bunları tedarik etmiyor. İşte çipse çip, katma değerse katma değer."