2023-04-19 21:05:27 Bakan Mustafa Varank duyurdu: Kritik konularda dünyada öncü olacak!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü"nün, aşı ve ilaç geliştirme, KBRN araştırmaları gibi kritik konularda dünyada öncül merkez olacağını belirterek, "Farklı aşı ve genetik ürünleri, biyoteknolojik ilaç ve aşı adaylarını hücreden başlayarak üretilebileceğiz. Kanser tedavisinde önemli yere sahip hücre tedavi sistemlerini, DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan embriyo çalışmalarını bu kampüste hayata geçirebileceğiz" açıklamasında bulundu.