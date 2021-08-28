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Hayat-Aktüel
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Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi...

2021-08-28 14:13:53
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi... "Yeni Bozkurt" geliyor

Sel felaketinden etkilenen 3 ilde 1114 konut yapılarak "Yeni Bozkurt" inşa edilecek.

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Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen 3 ilde 1114 konut üretileceğini,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen 3 ilde 1114 konut üretileceğini, "Yeni Bozkurt" için vakit kaybetmeden çalışmaya başladıklarını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sel felaketinden etkilenen yerlere yönelik çalışmaları aktardı. Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selin ardından 17 günün geride bırakıldığını belirten Kurum, "Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanındayız, yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üç ilimizde köy evlerimizle birlikte 1114 konut üreteceğiz." ifadesini kullandı. Bu süreçte Yapı İşleri Genel Müdürlüğüyle çok hızlı şekilde hareket ederek 10 günde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Kurum, şu bilgileri paylaştı:

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"Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkılmış, Kastamonu'da 260 bina, 564 bağımsız bölüm, Sinop'ta 277 bina, 415 bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit sonuçlarına göre binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kastamonu'da yıkım kararı aldığımız 90 binanın tamamını yıktık. Sinop'ta da yıkım kararı aldığımız 101 binadan 64'ünün yıkımını gerçekleştirdik. Şehirlerimizde bir yandan yıkım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan inşa süreçlerimizi başlattık. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3-4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız."

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"YENİ BOZKURT" Bu süreçte hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için hak sahiplerine kira ve taşınma yardımı yaptıklarını aktaran Kurum, sel nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini bildirdi. İLBANK eliyle içme suyu şebeke hatlarını tamir ettiklerini, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının hasar tespitini yaptıklarını, belediyelere 24 milyon lira hibe verdiklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

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"Kastamonu Bozkurt'ta 'Yeni Bozkurt' için vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. TOKİ Başkanlığımız eliyle 3 Eylül’deki ilk ihaleyle 478 konutumuzun inşa sürecini başlatacağız. Yapacağımız çalışmalarla Bozkurt'un çehresini güzelleştireceğiz. Bozkurt'ta eskisinden daha büyük ve içinde kıraathanesi ve sosyal donatıları olan yeni bir kent meydanı yapacak, bölgeye ticaret aksı kazandıracağız. Yerel mimarimizi örnek alarak inşa edeceğimiz yeni meydanımızla Bozkurt'umuza değer katacağız. Bozkurt'ta, selde zarar gören ve yaklaşık 100 dükkân olan çarşımızı esnafımızla birlikte yenileyeceğiz."

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Foto - Sağlam binaların iç ve dış cephe tadilatını yapıp vatandaşlara teslim etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kurum, selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamının yenileneceğini, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleriyle Sinop'un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AFAD ile inşa edilecek yeni dükkanların 1 yıl içinde teslim edileceğini bildirdi.

Sağlam binaların iç ve dış cephe tadilatını yapıp vatandaşlara teslim etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kurum, selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamının yenileneceğini, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleriyle Sinop'un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AFAD ile inşa edilecek yeni dükkanların 1 yıl içinde teslim edileceğini bildirdi.

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Foto - Sel bölgesinde ilk günden bu yana, bakanlıklar, AFAD, Kızılay, UMKE, JAK, Mehmetçik, gönüllü yardım kuruluşları ve emniyet güçleriyle, her afette olduğu gibi omuz omuza çalıştıklarını aktaran Kurum,

Sel bölgesinde ilk günden bu yana, bakanlıklar, AFAD, Kızılay, UMKE, JAK, Mehmetçik, gönüllü yardım kuruluşları ve emniyet güçleriyle, her afette olduğu gibi omuz omuza çalıştıklarını aktaran Kurum, "Her bir çalışanımızın emeğine yüreğine sağlık. Biz, bir ve beraberiz. Selin oluşturduğu hasarları kısa sürede giderecek, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Selden etkilenen kardeşlerimizi güvenli yuvalarına ve iş yerlerine kısa sürede kavuşturacağız." değerlendirmesini yaptı. Kurum, inşa edilecek yeni binalara ilişkin proje görsellerini de paylaştı.

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