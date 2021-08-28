Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi... "Yeni Bozkurt" geliyor

Sel bölgesinde ilk günden bu yana, bakanlıklar, AFAD, Kızılay, UMKE, JAK, Mehmetçik, gönüllü yardım kuruluşları ve emniyet güçleriyle, her afette olduğu gibi omuz omuza çalıştıklarını aktaran Kurum, "Her bir çalışanımızın emeğine yüreğine sağlık. Biz, bir ve beraberiz. Selin oluşturduğu hasarları kısa sürede giderecek, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Selden etkilenen kardeşlerimizi güvenli yuvalarına ve iş yerlerine kısa sürede kavuşturacağız." değerlendirmesini yaptı. Kurum, inşa edilecek yeni binalara ilişkin proje görsellerini de paylaştı.