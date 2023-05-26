2023-05-26 22:23:17 Bakan Murat Kurum büyük müjdeyi verdi! Hadi hayırlı olsun
Bakan Murat Kurum "11 ilimizde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken sadece konutlar yapmıyor; ticari merkezler, istihdam yaratacak, şehrin ekonomisini canlandıracak sanayi siteleri de kuruyoruz" dedi. “Asrın felaketi” Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, bölgede zarar gören kalıcı konutlarla birlikte sanayi alanları için de çalışmalarını aralıksız sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet kentlerini ekonomik anlamda da ayağa kaldırıyor.