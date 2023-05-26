Bakan Murat Kurum büyük müjdeyi verdi! Hadi hayırlı olsun

Yayımlanan videoda, İslahiye’deki sanayiyi canlandırma hedefiyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanı Ayşe Aktürk Basık, “Küçük sanayi sitelerimizde Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce projelendirme, etüt ve planlama çalışmaları yürütüldü ve tamamlandı. Burada da 80 adet iş yerimiz için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Her bir birim için 100 metrekare kapalı alan, 150 metrekarelik de açık alan olmak üzere planlama yapıldı. Bu açık alanlarda küçük sanayi sitesi esnafımızın malzeme yükleme, indirme, bindirme alanları olacak. Geniş bir açık alanı olacak yani esnafımızın.” diye konuştu.