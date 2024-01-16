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Ekonomi
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Bakan Mehmet Şimşek'ten beklenmedik çıkış! Hiç bu kadar sinirlenmemişti! Bakın kime "Makam aracınızı satıp, Togg alabilirsiniz! Bu babamızın parası değil" dedi

2024-01-16 13:07:28
Bakan Mehmet Şimşek'ten beklenmedik çıkış! Hiç bu kadar sinirlenmemişti! Bakın kime “Makam aracınızı satıp, Togg alabilirsiniz! Bu babamızın parası değil” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili valilere önemli uyarılarda bulundu. Şimşek'in "Bu babamızın parası değil, milletin parası. Gösterişten uzak, mütevazı kamu anlayışına mecburuz. Bütçede 2,7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin” dediği ve bazı valilerin Togg satın almak istediğini söylemesi üzerine “Makam araçlarınızı satıp, Togg alabilirsiniz” cevabını verdiği öğrenildi.

#1
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten beklenmedik çıkış! Hiç bu kadar sinirlenmemişti! Bakın kime "Makam aracınızı satıp, Togg alabilirsiniz! Bu babamızın parası değil" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yapılan Valiler Toplantısı’nda kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili valilere önemli uyarılarda bulundu. Hürriyet'in haberine göre Bakan Şimşek, toplantıda Türkiye’nin ekonomik anlamda zorlu bir süreçte olduğunu vurgulayarak, “Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz” dedi.

#2
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten beklenmedik çıkış! Hiç bu kadar sinirlenmemişti! Bakın kime "Makam aracınızı satıp, Togg alabilirsiniz! Bu babamızın parası değil" dedi

Valilerin de tasarruf tedbirlerine uymakla mükellef olduklarını vurgulayan Şimşek, “Gelin görün ki bu öyle olmuyor; taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar... Bu alanlarda hakikaten hassasiyet gerekiyor. Türkiye’de 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak, 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek demek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Bu hassasiyet o kadar değerli ki.

#3
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten beklenmedik çıkış! Hiç bu kadar sinirlenmemişti! Bakın kime "Makam aracınızı satıp, Togg alabilirsiniz! Bu babamızın parası değil" dedi

Ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum. Kağıt falan kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar inmemiz lazım. Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası. 2,7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten beklenmedik çıkış! Hiç bu kadar sinirlenmemişti! Bakın kime "Makam aracınızı satıp, Togg alabilirsiniz! Bu babamızın parası değil" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, toplantının ardından yaptığı soru-cevap kısmında bazı valilerin Togg satın almak istediğini söylemesi üzerine, “Makam araçlarınızı satıp, Togg alabilirsiniz” dediği öğrenildi.

#5
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten beklenmedik çıkış! Hiç bu kadar sinirlenmemişti! Bakın kime "Makam aracınızı satıp, Togg alabilirsiniz! Bu babamızın parası değil" dedi

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