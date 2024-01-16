2024-01-16 13:07:28 Bakan Mehmet Şimşek'ten beklenmedik çıkış! Hiç bu kadar sinirlenmemişti! Bakın kime “Makam aracınızı satıp, Togg alabilirsiniz! Bu babamızın parası değil” dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili valilere önemli uyarılarda bulundu. Şimşek'in "Bu babamızın parası değil, milletin parası. Gösterişten uzak, mütevazı kamu anlayışına mecburuz. Bütçede 2,7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin” dediği ve bazı valilerin Togg satın almak istediğini söylemesi üzerine “Makam araçlarınızı satıp, Togg alabilirsiniz” cevabını verdiği öğrenildi.