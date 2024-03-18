2024-03-18 17:10:19 Bakan Mehmet Özhaseki böyle isyan etti: Artık bu sözü söylemeyin; midem bulanıyor! Bunu yapanın zaten Allah cezasını versin
Kocaeli'de TOKİ anahtar teslim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi için son rakamı paylaştı. Bakan Özhaseki, "'Artık midem bulanıyor; bu sözü söylemeyin. Yeter 20 yıldır. Bir tane kentsel dönüşüm yapın ne olur. Size rantsal dönüşüm yapın diyen mi var?' Rantsal dönüşüm yapanın zaten Allah cezasını versin. Koca koca belediyeler var elinizde imkanlar var. Gelin bir tane yapın." dedi.