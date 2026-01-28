Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sessizliğini bozdu: İddialar bizi kahretmiştir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir kreşte yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde istismar ve şiddet iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir kreşte 3 yaşındaki bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanmıştı.
Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, ''3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB'ye ait ruhsatsız çocuk etkinlik merkezinde, istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir'' dedi.
Yargı sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Göktaş, ''İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı kreşlerinde, başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir'' açıklamasında bulundu.
