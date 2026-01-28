  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Piyasalar alev alev yanıyor! Altın ve gümüş roket gibi fırladı, tarihi rekorlar art arda geldi Türkiye yeni güne büyük bir operasyonla uyandı Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor Ünlü kargo devinden şok karar! Şubeler kapatılıyor, 30 bin kişi işten çıkarılacak Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sessizliğini bozdu: İddialar bizi kahretmiştir Türk devletleri, İsrail’le görüşme kuyruğuna girdi! Azerbaycan’dan sonra şimdi de Kazakistan’dan ihanet Kayseri'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu! OSB'de korkutan yangın Deutsche Bank’tan çarpıcı 'altın' tahmini! Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sessizliğini bozdu: İddialar bizi kahretmiştir
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sessizliğini bozdu: İddialar bizi kahretmiştir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir kreşte yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu.

#1
Foto - Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sessizliğini bozdu: İddialar bizi kahretmiştir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde istismar ve şiddet iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

#2
Foto - Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sessizliğini bozdu: İddialar bizi kahretmiştir

Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir kreşte 3 yaşındaki bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanmıştı.

#3
Foto - Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sessizliğini bozdu: İddialar bizi kahretmiştir

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, ''3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB'ye ait ruhsatsız çocuk etkinlik merkezinde, istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir'' dedi.

#4
Foto - Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sessizliğini bozdu: İddialar bizi kahretmiştir

Yargı sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Göktaş, ''İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı kreşlerinde, başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir'' açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu
Kültür - Sanat

Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu

Sosyal medyada gündem olan 6,5 dakikalık mini belgeselde, Osmanlı İmparatorluğu’nun “Avrupa’nın hasta adamı” değil; hoşgörülü, yenilikçi ve ..
DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!
Gündem

DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!

Suriye’de Şam güçleri karşısında 1 haftada dağılan terör örgütünün kadınları kullanarak uluslararası destek bulmak ve intikam duygularını p..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Gündem

Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Yaptığı yalan haberler ve FETÖ geçmişiyle tanınan CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı. Kabaş "Cumhurbaşk..
Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak
Gündem

Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak

Onlarca senedir Türkiye’yi yöneten iktidarların girmek için kapısında beklediği AB, kendi bünyesindeki ekonomik ve siyasi krizle başa çıkmay..
"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?..
Siyaset

"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?..

AK Parti üyesi eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerin “kök, inanç ve vatan” ile “emperyalist projeler ve Marksist ideolojiler” ar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23