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Bakan Koca'dan açıkladı! Yeni harita içler acısı...

2020-10-29 10:11:41
Bakan Koca'dan açıkladı! Yeni harita içler acısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. İlk kez İstanbul'da yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi. Toplu taşımaya dikkat çeken Koca, 'Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır.' ifadelerini kullandı. Bakan Koca yüksek vaka artışı ile dikkat çeken ilçeleri tek tek açıkladı.

#1
Foto - Bilim Kurulu toplantısının ilk kez yapıldığı İstanbul'da Bakan Koca mesai saatlerine ve toplu taşımaya dikkat çekti. Öte yandan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu da açıkladı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu,

Bilim Kurulu toplantısının ilk kez yapıldığı İstanbul'da Bakan Koca mesai saatlerine ve toplu taşımaya dikkat çekti. Öte yandan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu da açıkladı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62" dedi ve ilçeleri tek tek saydı.

#2
Foto - ARNAVUTKÖY Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandıkları engelin, kalabalık olduğuna değindi. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesinin, pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlı olduğunu belirten Koca, geçen 6 gün boyunca, bakan yardımcıları ve ekibiyle bu konuda çalıştıklarını anlattı.

ARNAVUTKÖY Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandıkları engelin, kalabalık olduğuna değindi. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesinin, pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlı olduğunu belirten Koca, geçen 6 gün boyunca, bakan yardımcıları ve ekibiyle bu konuda çalıştıklarını anlattı.

#3
Foto - ATAŞEHİR Koca, şunları söyledi: Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent alanlarında kurallara uyulmasının kolaylaştırılması için çalışma yapılmasını, planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında, organize sanayi bölgeleri dahil özel sektörde iş saatlerinin, yine sosyal hareketlilik kaynaklı teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi, ele alınan konular arasındadır. Kurumlardan uzaktan erişimle evde çalışma kolaylığı sağlamaları ayrıca istenmiştir.

ATAŞEHİR Koca, şunları söyledi: Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent alanlarında kurallara uyulmasının kolaylaştırılması için çalışma yapılmasını, planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında, organize sanayi bölgeleri dahil özel sektörde iş saatlerinin, yine sosyal hareketlilik kaynaklı teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi, ele alınan konular arasındadır. Kurumlardan uzaktan erişimle evde çalışma kolaylığı sağlamaları ayrıca istenmiştir.

#4
Foto - AVCILAR Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk, dolayısıyla risk süresi uzundur. Bu çözümlerin üretilmesi, salgının tırmanışının sebebi olan hareketliliği ve teması çok azaltacaktır.

AVCILAR Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk, dolayısıyla risk süresi uzundur. Bu çözümlerin üretilmesi, salgının tırmanışının sebebi olan hareketliliği ve teması çok azaltacaktır.

#5
Foto - BAĞCILAR Hareketlilik, şu an olduğu gibi devam ederse bu durumda, artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olmayacak. 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs, 1 kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugünkünün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır.

BAĞCILAR Hareketlilik, şu an olduğu gibi devam ederse bu durumda, artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olmayacak. 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs, 1 kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugünkünün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır.

#6
Foto - BAHÇELİEVLER Toplu taşıma araçlarında risk azalır. Kendimizi disipline sokalım. Sonsuza kadar değil. Salgını kontrol altına alana kadar. 'Dışarıya 3 kere çıkmak yerine 1 kere çıkın.' derken, hayatınıza sınırlama getirmenizi talep ettiğimin farkındayım. Talebimin amacı, hürriyetlerinizden toplum yararına fedakarlıktır. Eğer maske, mesafe, temizlik kuralına uymazsanız, hareketliği azaltmaya çalışmazsanız, sağlık çalışanlarımız yasal hakları olan izinleri daha uzun süre kullanamayacak. Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturmazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak. Bu sebeple size şunu diyorum: Hareketliliği ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde, tedbirden taviz vermeyin.

BAHÇELİEVLER Toplu taşıma araçlarında risk azalır. Kendimizi disipline sokalım. Sonsuza kadar değil. Salgını kontrol altına alana kadar. 'Dışarıya 3 kere çıkmak yerine 1 kere çıkın.' derken, hayatınıza sınırlama getirmenizi talep ettiğimin farkındayım. Talebimin amacı, hürriyetlerinizden toplum yararına fedakarlıktır. Eğer maske, mesafe, temizlik kuralına uymazsanız, hareketliği azaltmaya çalışmazsanız, sağlık çalışanlarımız yasal hakları olan izinleri daha uzun süre kullanamayacak. Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturmazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak. Bu sebeple size şunu diyorum: Hareketliliği ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde, tedbirden taviz vermeyin.

#7
Foto - BAŞAKŞEHİR İşverenlere de seslenen Koca,

BAŞAKŞEHİR İşverenlere de seslenen Koca, "Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışmayı tercih edin. Çalışanlar bir aradaysa, birinin hastalığa yakalanmasıyla hepsi temaslı olur. Tüm temaslılar mecburen izole edilir. Vardiya sisteminde risk azalır. Çalışanlarınızın sağlığını ve iş kaybını önlemek için doğru olan budur." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - BEŞİKTAŞ Bakan Koca açıklamalarına şöyle devam etti: Şu an İstanbul'da servis yatak doluluk oranımız yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66, bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Ventilatörler içerisinde doluluk oranımız yüzde 33. Yani şunu demek istiyorum; yoğun bakımlarla ilgili yüzde 66'dan kastım sadece Kovidli hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum. Diğer hastaların da buradaki sayıya dahil olduğunu, şu an yoğun bakımlarda ağır hastamızın toplamın yüzde 40'ı değil, vaka yüzde 40'ı, ağır hastamız yüzde 29-30'lar civarındadır. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda ortalama 500-550 ağır hastadan bahsetmiş oluyoruz. Halbuki bizim 9 bine yakın yoğun bakım yatağımız var. Buna tabii özel sektör de dahil olmak üzere.

BEŞİKTAŞ Bakan Koca açıklamalarına şöyle devam etti: Şu an İstanbul'da servis yatak doluluk oranımız yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66, bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Ventilatörler içerisinde doluluk oranımız yüzde 33. Yani şunu demek istiyorum; yoğun bakımlarla ilgili yüzde 66'dan kastım sadece Kovidli hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum. Diğer hastaların da buradaki sayıya dahil olduğunu, şu an yoğun bakımlarda ağır hastamızın toplamın yüzde 40'ı değil, vaka yüzde 40'ı, ağır hastamız yüzde 29-30'lar civarındadır. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda ortalama 500-550 ağır hastadan bahsetmiş oluyoruz. Halbuki bizim 9 bine yakın yoğun bakım yatağımız var. Buna tabii özel sektör de dahil olmak üzere.

#9
Foto - BEYKOZ Sağlık Bakanı Koca,

BEYKOZ Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul özelinde veya temaslı iller ve ilçeler özelinde bir kısıtlama söz konusu olur mu? İstanbul'da son dönemde akşamları yapılan korona partileri de gündemde, bu konularda neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

#10
Foto - BEYOĞLU Bilim Kurulu'nda da gündeme gelmiş oldu. Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Önümüzdeki günler bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bu öneri doğrultusunda bir duyuru yapmış olur.

BEYOĞLU Bilim Kurulu'nda da gündeme gelmiş oldu. Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Önümüzdeki günler bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bu öneri doğrultusunda bir duyuru yapmış olur.

#11
Foto - ÇATALCA Yerel aşıyla ilgili 16 aşının çalışmasının devam ettiğini anlatan Koca, şunları söyledi:

ÇATALCA Yerel aşıyla ilgili 16 aşının çalışmasının devam ettiğini anlatan Koca, şunları söyledi:

#12
Foto - ÇEKMEKÖY Bu aşılardan faz çalışmasına, insan çalışmasına çok yakın olan 3 aşı olduğunu daha önce söylemiştim. Bugün özellikle deneysel araştırma laboratuvarımız da önemli. Uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvar. Bugün ziyaret ettim. Bu aşıların toksikolojiyle ilgili çalışmaları artı sterilite ve standardizasyon çalışmalarının yapıldığı bir yer.

ÇEKMEKÖY Bu aşılardan faz çalışmasına, insan çalışmasına çok yakın olan 3 aşı olduğunu daha önce söylemiştim. Bugün özellikle deneysel araştırma laboratuvarımız da önemli. Uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvar. Bugün ziyaret ettim. Bu aşıların toksikolojiyle ilgili çalışmaları artı sterilite ve standardizasyon çalışmalarının yapıldığı bir yer.

#13
Foto - ESENLER Hafta sonu için sterilite ve standardizasyon çalışmalarının bir aşı için biteceği ifade edildi. Bu hafta sonu itibarıyla istenilen şekliyle tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var. Gelecek hafta karantinaya alım süreciyle birlikte ilk insan uygulaması başlamış olacak.

ESENLER Hafta sonu için sterilite ve standardizasyon çalışmalarının bir aşı için biteceği ifade edildi. Bu hafta sonu itibarıyla istenilen şekliyle tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var. Gelecek hafta karantinaya alım süreciyle birlikte ilk insan uygulaması başlamış olacak.

#14
Foto - ESENYURT

ESENYURT

#15
Foto - EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN

#16
Foto - FATİH

FATİH

#17
Foto - GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA

#18
Foto - GÜNGÖREN

GÜNGÖREN

#19
Foto - KADIKÖY

KADIKÖY

#20
Foto - KARTAL

KARTAL

#21
Foto - MALTEPE

MALTEPE

#22
Foto - BÜYÜKÇEKMECE Sağlık Bakanı Koca'nın yüzde 123 artış var dediği Büyükçekmece HES uygulamasına böyle yansıdı. İlçe önceki aylarda vaka sayısının düşük olduğu ilçeler arasındaydı.

BÜYÜKÇEKMECE Sağlık Bakanı Koca'nın yüzde 123 artış var dediği Büyükçekmece HES uygulamasına böyle yansıdı. İlçe önceki aylarda vaka sayısının düşük olduğu ilçeler arasındaydı.

#23
Foto - KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE

#24
Foto - Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

#25
Foto - SARIYER Yine yüzde 120 gibi ciddi bir artışın olduğu Sarıyer de vaka artışı ile dikkat çeken bir diğer bölge oldu.

SARIYER Yine yüzde 120 gibi ciddi bir artışın olduğu Sarıyer de vaka artışı ile dikkat çeken bir diğer bölge oldu.

#26
Foto - BAKIRKÖY İstanbul'un en işlek ilçelerinden biri olan Bakırköy'de vaka artışı yüzde 104 ile 3. sırada yer aldı.

BAKIRKÖY İstanbul'un en işlek ilçelerinden biri olan Bakırköy'de vaka artışı yüzde 104 ile 3. sırada yer aldı.

#27
Foto - BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ

#28
Foto - ŞİŞLİ

ŞİŞLİ

#29
Foto - BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

#30
Foto - KAĞITHANE

KAĞITHANE

#31
Foto - Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

#32
Foto - PENDİK

PENDİK

#33
Foto - SANCAKTEPE

SANCAKTEPE

#34
Foto -

#35
Foto - SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ

#36
Foto - SULTANGAZİ

SULTANGAZİ

#37
Foto - TUZLA

TUZLA

#38
Foto - ÜMRANİYE

ÜMRANİYE

#39
Foto - ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

#40
Foto - ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU

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