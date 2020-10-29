2020-10-29 10:11:41 Bakan Koca'dan açıkladı! Yeni harita içler acısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. İlk kez İstanbul'da yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi. Toplu taşımaya dikkat çeken Koca, 'Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır.' ifadelerini kullandı. Bakan Koca yüksek vaka artışı ile dikkat çeken ilçeleri tek tek açıkladı.