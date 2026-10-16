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Sağlık
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Bakan Işıkhan duyurdu! 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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AA Giriş Tarihi:

Bakan Işıkhan duyurdu! 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

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Foto - Bakan Işıkhan duyurdu! 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

SGK geri ödeme listesine yeni ilaçları eklemeye devam ediyor.

#2
Foto - Bakan Işıkhan duyurdu! 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Bakan Işıkhan duyurdu! 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacı geri ödeme listemize dahil ettik.

#4
Foto - Bakan Işıkhan duyurdu! 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

#5
Foto - Bakan Işıkhan duyurdu! 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Geri ödeme listesine eklenen 131 ilaçtan 6'sı kanser, 22'si diyabet ve 14'ü pulmoner hipertansiyon ilacı, 4'ü kan ürünü, 2'si ise alerji aşısından oluşuyor.

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