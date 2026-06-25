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Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır çözülemeyen sır perdesi aralandı

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Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır çözülemeyen sır perdesi aralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır aydınlatılamayan bazı cinayetlerin çözüldüğünü açıkladı. Gürlek dosyalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

#1
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır çözülemeyen sır perdesi aralandı

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın eski dosyaları yeniden ele aldığını belirten Gürlek, birimin çalışmalarının sonuç vermeye başladığını ifade etti. Açıklamaya göre, daire başkanlığının kuruluşundan bu yana yapılan incelemeler sonucunda 16 ayrı dosyada yer alan toplam 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı.

#2
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır çözülemeyen sır perdesi aralandı

Elde edilen başarıda kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemli rol oynadığını vurgulayan Gürlek, sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Özellikle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve ekibinin çalışmalarına dikkat çekti.

#3
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır çözülemeyen sır perdesi aralandı

Çalışmaların ülke genelinde devam ettiğini belirten Gürlek, 75 ilde bulunan 638 dosyanın yeniden inceleme sürecinden geçirildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, 52 ilde 147 mağdurun yer aldığı 141 dosya üzerinde ayrıntılı değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

#4
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır çözülemeyen sır perdesi aralandı

Bakan ayrıca, 47 mağdura ilişkin 44 dosyada Cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk kuvvetleri tarafından oluşturulan özel ekiplerin aktif olarak görev yaptığını kaydetti. Faili meçhul olayların çözülmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, "Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, er ya da geç yerini bulacaktır." mesajını verdi.

#5
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır çözülemeyen sır perdesi aralandı

Bakan ayrıca, 47 mağdura ilişkin 44 dosyada Cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk kuvvetleri tarafından oluşturulan özel ekiplerin aktif olarak görev yaptığını kaydetti.

#6
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır çözülemeyen sır perdesi aralandı

Faili meçhul olayların çözülmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, "Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, er ya da geç yerini bulacaktır." mesajını verdi.

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