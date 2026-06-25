Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır çözülemeyen sır perdesi aralandı

Bakan ayrıca, 47 mağdura ilişkin 44 dosyada Cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk kuvvetleri tarafından oluşturulan özel ekiplerin aktif olarak görev yaptığını kaydetti. Faili meçhul olayların çözülmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, "Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, er ya da geç yerini bulacaktır." mesajını verdi.