Bakan Fidan, Katarlı Bakanı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani'yi makamında kabul etti.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani'yi makamında kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da önemli bir misafirini ağırladı.
Fidan, Ankara’da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
İki bakan arasındaki samimiyet kameralara yansıdı.
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