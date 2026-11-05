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Bakan Fidan, Katarlı Bakanı kabul etti

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Bakan Fidan, Katarlı Bakanı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani'yi makamında kabul etti.

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Foto - Bakan Fidan, Katarlı Bakanı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da önemli bir misafirini ağırladı.

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Foto - Bakan Fidan, Katarlı Bakanı kabul etti

Fidan, Ankara’da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Foto - Bakan Fidan, Katarlı Bakanı kabul etti

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

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Foto - Bakan Fidan, Katarlı Bakanı kabul etti

İki bakan arasındaki samimiyet kameralara yansıdı.

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