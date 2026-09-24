Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Mâtürîdî’nin düşünce dünyası Özbekçe okurlarla buluştu Bakan Ersoy, turizm temaslarının ardından Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Dr. Ufuk Ulutaş ile bir araya geldi. Ersoy, daha sonra Ali Şir Nevâyî Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde düzenlenen “Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası” adlı eserin ve Özbekçe çevirisinin tanıtım programına katıldı. Programa Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun ve Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Daire Başkanı Gözde Şahin de katıldı. Ersoy, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin tarihî kardeşlik bağlarından ve ortak değerlerden beslendiğini söyledi. İki ülke Cumhurbaşkanlarının güçlü iradesi, yakın diyaloğu ve karşılıklı güvenin ilişkileri her geçen gün daha da pekiştirdiğini vurguladı. Semerkant’ın yetiştirdiği İmam Mâtürîdî’nin düşünce mirası ile Türk dünyasının dil ve edebiyatına yön veren Ali Şir Nevâyî’nin eserlerine işaret eden Ersoy, “Attığımız adımlarla; asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz.” dedi.