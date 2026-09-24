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Kültür Sanat
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Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

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Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan’ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kapsamında Taşkent’te turizm ve kültür alanında temaslarda bulundu.

#1
Foto - Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan’ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kapsamında Taşkent’te turizm ve kültür alanında temaslarda bulundu. Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ile turizm iş birliğini ele alan Ersoy, “Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası” adlı eserin Özbekçe çevirisinin tanıtımına katıldı. TEDA kapsamında Özbekistan’da 25 eserin çeviri ve yayımına destek sağlandığını belirten Ersoy, “Attığımız adımlarla; asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz.” dedi.

#2
Foto - Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan’ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla başkent Taşkent’i ziyaret etti.

#3
Foto - Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Ziyareti kapsamında ilk olarak Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ile bir araya gelen Ersoy, Özbekistan’ın bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak kardeş Özbek halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini iletti.

#4
Foto - Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Görüşmede iki ülke arasındaki turizm hareketliliği, hava bağlantıları, ortak turizm rotaları, tanıtım faaliyetleri ve karşılıklı tecrübe paylaşımı konuları ele alındı. Bakan Ersoy, Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü tarihî ve kültürel bağların turizm ilişkilerine de giderek daha fazla yansıdığını belirtti. Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 2025 yılında 650 bine yaklaştığını, 2026’nın ilk yedi ayında ise 406 bini aştığını ifade etti.

#5
Foto - Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Karşılıklı hava bağlantılarının güçlendirilmesi, destinasyon çeşitliliğinin artırılması ve iki ülkenin turizm ürünlerinin daha etkin tanıtılması üzerinde duran Ersoy; Semerkant, Buhara, Hive ve Taşkent gibi destinasyonlarla Türkiye’nin farklı şehirlerini buluşturacak kültür, gastronomi ve tarih temalı ortak rotalar geliştirilebileceğini dile getirdi. Ersoy, Özbekistan’ın turizm altyapısını güçlendirmeye ve uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Türkiye’nin bilgi ve tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

#6
Foto - Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Mâtürîdî’nin düşünce dünyası Özbekçe okurlarla buluştu Bakan Ersoy, turizm temaslarının ardından Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Dr. Ufuk Ulutaş ile bir araya geldi. Ersoy, daha sonra Ali Şir Nevâyî Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde düzenlenen “Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası” adlı eserin ve Özbekçe çevirisinin tanıtım programına katıldı. Programa Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun ve Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Daire Başkanı Gözde Şahin de katıldı. Ersoy, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin tarihî kardeşlik bağlarından ve ortak değerlerden beslendiğini söyledi. İki ülke Cumhurbaşkanlarının güçlü iradesi, yakın diyaloğu ve karşılıklı güvenin ilişkileri her geçen gün daha da pekiştirdiğini vurguladı. Semerkant’ın yetiştirdiği İmam Mâtürîdî’nin düşünce mirası ile Türk dünyasının dil ve edebiyatına yön veren Ali Şir Nevâyî’nin eserlerine işaret eden Ersoy, “Attığımız adımlarla; asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz.” dedi.

#7
Foto - Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

TEDA ile 4 bin 832 esere, 101 ülkede çeviri desteği Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını olan “Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası” adlı eserin, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülen TEDA Programı kapsamında Özbekçeye kazandırıldığını açıklayan Ersoy, program aracılığıyla 4 bin 832 eserin 101 ülkede 70 farklı dile çevrilmesi için destek sağlandığını bildirdi. Özbekistan ile yayıncılık alanındaki iş birliğinin de geliştiğini belirten Ersoy, TEDA kapsamında 25 eserin Özbekistan’da çevirisi ve yayımı için destek verildiğini kaydetti. Toplumların birbirini tanımasının kültürel ilişkilerin kalıcılığı açısından taşıdığı öneme değinen Ersoy, şöyle konuştu: “Birbirinin dilini, edebiyatını, sanatını ve kültürünü tanıyan toplumlar arasındaki bağlar çok daha güçlü ve kalıcı olur. Bu noktada kültür kurumlarımıza, üniversitelerimize, akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve mütercimlerimize büyük görev düşmektedir.”

#8
Foto - Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Taşkent’te ortak kültürel üretime destek Yunus Emre Enstitüsünün Özbekistan’da Türkçe öğretimi, kültür ve sanat faaliyetleri, akademik temaslar, yayın ve tercüme çalışmalarına uzanan faaliyetlerine de değinen Ersoy, üniversitenin ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin iki ülkenin ilim, kültür ve sanat çevrelerini buluşturan kalıcı bir ortak üretim zemini hâline gelmesini değerli bulduklarını ifade etti. Programda, Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği “Türk Kültüründen Yapraklar” sergisi ile TEDA desteğiyle Özbekçeye çevrilen çağdaş ve klasik Türk edebiyatı eserlerinin tanıtımı da yer aldı. Ziyaret, kültür ve sanat programlarıyla sürecek Bakan Ersoy, Taşkent temaslarının devamında Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezini ziyaret edecek ve Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile görüşecek. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın imza törenine katılacak olan Ersoy, ardından Özbekistan Uluslararası Encümenler Sarayı’nda düzenlenecek bağımsızlığın 35. yıl dönümü gala konserine iştirak edecek.

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