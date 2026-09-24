BM, yeniden inşa maliyetini açıkladı! Gazze’de yıkımın bilançosu ağır

RAPORDA, ŞU DEĞERLENDİREMELERE YER VERİLDİ: "Filistin hükümetine ödenmesi gereken gümrük ve vergi gelirleri, Mayıs 2025'ten 2026'nın ortasına kadar tamamen alıkonuldu. Ocak 2019 ile Mart 2026 arasındaki kümülatif kesintiler ve alıkonulan gelirler, ödemelerin yapılması gereken tarihlerdeki döviz kurları baz alındığında tahmini 3,67 milyar doları aştı. Bu tutar, Filistin'in 2025'teki toplam net gelirinin yüzde 83'üne denk geliyor. Ödenmemiş gümrük ve vergi gelirleri hariç tutulduğunda 2025 bütçe açığının GSYH oranı yüzde 13 olarak öngörülürken, söz konusu gelirlerin Filistin hükümetinin alacağı olarak hesaba katılması durumunda bu oran yüzde 6 seviyesinde kalıyor." Söz konusu mali baskıların temel hizmetlerin sunumunu da kısıtladığı belirtilen raporda, 2025 sonu itibarıyla sağlık alanındaki ödenmemiş borçların 1,1 milyar dolara ulaştığı, bu durumun hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve ilaç tedarikçileri tarafından sağlanan hizmetlerin sürekliliğine yönelik riskleri artırdığı vurgulandı. Raporda, "Batı Şeria'da yaşanan kaynak sıkıntısı, okulların 2025'te yüz yüze eğitimi haftada 3 günle sınırlandırmasına yol açtı." ifadesi kullanıldı. Filistin hükümetinin bütçe açığını finanse etmek amacıyla giderek artan bir şekilde yerel bankalardan borçlandığına dikkat çekilen raporda, özel sektör tedarikçilerine ve emeklilik fonuna olan borçlarının birikerek toplam kamu borcunun 2025'te 4,8 milyar dolara çıktığı belirtildi.