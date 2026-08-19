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Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

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Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Hatay Reyhanlı’da hem birbirlerini hem de vatandaşları tehdit eden, bölgede adeta terör estiren “Çapinler” ve “Sasunlu” adlı suç gruplarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 16’sı gözaltına alınırken, şüphelilerin bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları; silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait video ve fotoğrafları paylaştıkları belirlendi.

#1
Foto - Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Savcılıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi. “Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Reyhanlı ilçesinde “Çapinler” ve “Sasunlu” olarak bilinen iki grubun silahlı suç örgütü yapılanması içerisinde hareket ettikleri ve aralarındaki husumet nedeniyle çok sayıda silahlı olaya karıştıkları tespit edilmiştir.

#2
Foto - Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Yapılan araştırmalarda, söz konusu grupların aile bireyleri ve genç yaştaki kişilerden oluşan çevreleriyle birlikte hareket ettikleri; 2024-2026 yılları arasında birbirlerine yönelik kasten öldürme, ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet başta olmak üzere 30 ayrı adli olaya karıştıkları belirlenmiştir. Özellikle 2026 yılında gruplar arasındaki suç eylemlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı; yıl içerisinde meydana gelen 13 ayrı olayın 12’sinde ateşli silah kullanıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda bazı olaylara ilişkin araç, şüpheli ve görüntü tespitleri yapılmış; müşteki beyanları, kamera kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek olaylarda aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler tespit edilmiştir.

#3
Foto - Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Ayrıca iki grubun sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine ve bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları; silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait video ve fotoğrafları paylaştıkları belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde, iki grup içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen aktif şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

#4
Foto - Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında olaylarda aktif rol aldığı tespit edilen 25 şüpheliye yönelik 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon neticesinde; “Çapinler” grubundan 5 şüpheli, “Sasunlu” grubundan 11 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 2,21 gram skunk, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca gövdesi, 4 tabanca şarjörü, 19 adet 9 mm fişek, 121 adet kartuş, 3 bıçak, 1 muşta ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam etmekte olup, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

#5
Foto - Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma; bölgede meydana gelen silahlı suç eylemlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması, örgütsel yapının ve bağlantılarının ortaya çıkarılması ile varsa henüz aydınlatılamayan diğer suçların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, silah ve şiddeti yöntem olarak kullanan suç yapılanmalarına karşı adli makamlarımız ve güvenlik birimlerimiz tarafından yürütülen mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.”

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