Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı
Hatay Reyhanlı’da hem birbirlerini hem de vatandaşları tehdit eden, bölgede adeta terör estiren “Çapinler” ve “Sasunlu” adlı suç gruplarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 16’sı gözaltına alınırken, şüphelilerin bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları; silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait video ve fotoğrafları paylaştıkları belirlendi.