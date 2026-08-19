Çapinler ve Sasunlu gruplarına operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma; bölgede meydana gelen silahlı suç eylemlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması, örgütsel yapının ve bağlantılarının ortaya çıkarılması ile varsa henüz aydınlatılamayan diğer suçların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, silah ve şiddeti yöntem olarak kullanan suç yapılanmalarına karşı adli makamlarımız ve güvenlik birimlerimiz tarafından yürütülen mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.”