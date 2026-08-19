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BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

BAE'nin İran ile ticareti tamamen askıya alma kararı dünyada şok etkisi yaparken, diğer ticaret yapan ülkeler merak konusu oldu...

#1
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

BAE, İRANLA TİCARETİ KESTİ! Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Bölgede artan gerilim, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de doğrudan etkiledi.

#2
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

İRAN'LA TİCARET YAPAN ÜLKELER AÇIKLANDI! BAE'nin kararı, İran'ın bölgedeki ticaret ortakları açısından da yeni bir dönemin kapısını araladı. Özellikle İran ekonomisiyle yoğun ticari bağlantıları bulunan ülkeler, gelişmelerin ardından yakından takip ediliyor.

#3
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

İŞTE İRANLA TİCARET YAPAN ÜLKELER!

#4
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

20) GANA

#5
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

19) KUVEYT

#6
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

18) SİNGAPUR

#7
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

17) MOZAMBİK

#8
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

16) SURİYE

#9
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

15) ÖZBEKİSTAN

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Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

14) GÜNEY KORE

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Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

13) ERMENİSTAN

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Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

12) TÜRKMENİSTAN

#13
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

11) AZERBAYCAN

#14
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

10) RUSYA

#15
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

9) TAYLAND

#16
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

8) ENDONEZYA

#17
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

7) UMMAN

#18
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

6) PAKİSTAN

#19
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

5) AFGANİSTAN

#20
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

4) HİNDİSTAN

#21
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

3) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ | TİCARETİ ASKIYA ALDI

#22
Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

2) IRAK

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Foto - BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!

1) ÇİN Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelere % ek gümrük vergisi uygulaması, doğrudan Çin ekonomisini hedef alan stratejik bir hamle olarak değerlendirilmişti. Çin, İran'ın toplam ticaret hacminin ?'ından fazlasını kontrol eden en büyük ortağı konumunda./ derleyen: haber7

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