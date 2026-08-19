BAE'den beklenmedik İran hamlesi: Diğerleri kara kara düşünüyor!
BAE'nin İran ile ticareti tamamen askıya alma kararı dünyada şok etkisi yaparken, diğer ticaret yapan ülkeler merak konusu oldu...
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BAE'nin İran ile ticareti tamamen askıya alma kararı dünyada şok etkisi yaparken, diğer ticaret yapan ülkeler merak konusu oldu...
BAE, İRANLA TİCARETİ KESTİ! Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Bölgede artan gerilim, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de doğrudan etkiledi.
İRAN'LA TİCARET YAPAN ÜLKELER AÇIKLANDI! BAE'nin kararı, İran'ın bölgedeki ticaret ortakları açısından da yeni bir dönemin kapısını araladı. Özellikle İran ekonomisiyle yoğun ticari bağlantıları bulunan ülkeler, gelişmelerin ardından yakından takip ediliyor.
İŞTE İRANLA TİCARET YAPAN ÜLKELER!
20) GANA
19) KUVEYT
18) SİNGAPUR
17) MOZAMBİK
16) SURİYE
15) ÖZBEKİSTAN
14) GÜNEY KORE
13) ERMENİSTAN
12) TÜRKMENİSTAN
11) AZERBAYCAN
10) RUSYA
9) TAYLAND
8) ENDONEZYA
7) UMMAN
6) PAKİSTAN
5) AFGANİSTAN
4) HİNDİSTAN
3) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ | TİCARETİ ASKIYA ALDI
2) IRAK
1) ÇİN Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelere % ek gümrük vergisi uygulaması, doğrudan Çin ekonomisini hedef alan stratejik bir hamle olarak değerlendirilmişti. Çin, İran'ın toplam ticaret hacminin ?'ından fazlasını kontrol eden en büyük ortağı konumunda./ derleyen: haber7
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